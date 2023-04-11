Erdoğan'ın 'müsvedde' dediği profesör merak konusu oldu! Naci Görür'den açıklama geldi: 'Sanmıyorum ama...'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Spor Salonu'nda AK Parti Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı'nda konuştu. Erdoğan'ın konuşması sırasında isim vermeyerek "Müsvedde bu" dediği profesör merak konusu oldu.

Erdoğan, kim olduğu belli olmayan profesörün domates, soğan fiyatları eleştirisine yanıt verdi.

Erdoğan, şu ifadeleri kullandı;

'VAH ZAVALLI VAH! MÜSVEDDE BU'

"Bir TV kanalında bir profesör ne dese beğenirsiniz? 'Baraj, havalimanı, köprü yapmakla bu iş çözülmez; soğan, patates kaç para, onu söyle.' Bu adam prof. Müsvedde bu. Öncelikle senin profesörlüğünden bu millete ne gelir? Hiç. Öncelikle bir ülkenin kalkınması için nelere ihtiyaç var onu söyle. Neymiş? Domates, patates. Vah zavallı vah! Bunlar olmadıktan sonra senin patatesin de olmaz domatesin de. Biz Türkiye’de sadece okul, hastane, yol, baraj gibi eserlerle sembolleşen bir kalkınma devrimi yapmakla kalmadık. Biz asıl devrimi zihinlerde yaptık, zihniyetlerde yaptık. Geçmişte bu ülkeye “karışamazsın” denilen ne varsa, hepsinde de değiştirici rol oynayabileceğimizi gösterdik. Bu profesörün zihinlerinde bir değişim olmamış demek ki."

Erdoğan'ın bu sözleri sonrası herkes sözü edilen profesörün kim olduğunu merak etmeye başladı. Prof. Dr. Naci Görür, sözü edilen profesörün kensisi olduğu söylentilerine ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklamada bulundu.

İşte Görür'ün o açıklaması;

'BENİ KASTETTİĞİNİ SANMIYORUM'

"Sayın Cumhurbaşkanımızın “Köprü yapmakla, baraj yapmakla bu iş çözülmez, soğan, patates kaç para” söylediğimi kastederek bana atfen profesör müsveddesi dediği söyleniyor. Sayın cumhurbaşkanımızın beni kastettiğini sanmıyorum, ben asla böyle bir şey söylemedim. Elazığ, Maraş ve Gaziantep depremlerininin yıllar önceden geleceğinğini öngörüp halkını uyaran bir bilimadamı olarak şunu söyledim “Az yol, köprü ve baraj yapalım ama önce halkımızın can güvenliğini sağlayan deprem dirençli kentler oluşturalım” benzeri şeyler söyledim. Yine de aynı şeyleri söylüyorum. Sevgiyle"