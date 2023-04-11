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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni dönemin müjdelerini vereceğiz

11.04.2023 13:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs'taki seçim için startı bugün Ankara Spor Salonu'ndaki programla verecek. Toplantıda AK Parti'nin seçim beyannamesi açıklanacak ve milletvekilleri tanıtılacak. Toplantı öncesinde Erdoğan, salon dışarısında bekleyenlere hitap ederek " 14 Mayıs’ta Allah’ın izniyle sandıkları patlatacak, yeni dönemin de müjdelerini vereceğiz. Gümbür gümbür 14 Mayıs'a ilerliyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni dönemin müjdelerini vereceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Spor Salonu'nda AK Parti Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı'na katılıyor.

Seçim beyannamesinde Cumhuriyet'in 100. yılı ve 2023 yılına özel 23 ana başlık yer alacak. Başlıklar arasında depremle mücadele, Türkiye Yüzyılı, ekonomi, kadın, aile, gençlik, adalet ile toplumsal huzur vurgusu yapılacak.

Erdoğan, toplantı öncesi salon dışarısında bekleyen vatandaşlara seslendi.

Erdoğan açıklamasında şunları ifade etti:

"YENİ DÖNEMİN DE MÜJDELERİNİ VERECEĞİZ"

"14 Mayıs’ta sandıkları patlatmaya var mıyız? Kapı kapı dolaşmaya var mıyız? 14 Mayıs’ta Allah’ın izniyle sandıkları patlatacak, yeni dönemin de müjdelerini vereceğiz.

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"GÜMBÜR GÜMBÜR 14 MAYIS'A İLERLİYORUZ"

Ben şu anda buradaki katılımı görünce umudum daha da artıyor. Salonun içerisi tıklım tıklım dolu ve sizler maalesef burada kaldınız. Durmak yola devam. Gerek ana kademe, gerek gençlerle olarak gümbür gümbür 14 Mayıs'a ilerliyoruz. "

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