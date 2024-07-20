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Erdoğan, Özel ve Bahçeli'yi bir araya getiren tören! Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yılı

20.07.2024 10:39
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP lideri Özgür Özel ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yılı törenleri için Lefkoşa'da törenlere katıldı. Anıt Özel Defteri'ni imzalayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türk milleti, istiklal ve istikbaline olan sarsılmaz bağlılığını bu harekatla tüm dünyaya bir kez daha göstermiştir." ifadelerine yer verdi.

Erdoğan, Özel ve Bahçeli'yi bir araya getiren tören! Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yılı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümünde, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı törenleri için KKTC'nin başkenti Lefkoşa'ya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'la Atatürk Anıtı'nı ziyaret etti.

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ATATÜRK ANITI'NA ÇELENK

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, anıta çelenk bıraktı.

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Anıt Özel Defteri'ni imzalayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, deftere şunlara kaydetti:

"Kahraman Silahlı Kuvvetlerimizin Kıbrıs Türk halkı ile omuz omuza mücadele ederek gerçekleştirdiği 20 Temmuz Barış Harekatı'nın 50'nci yıl dönümüne kavuşmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Türk milleti, istiklal ve istikbaline olan sarsılmaz bağlılığını bu harekatla tüm dünyaya bir kez daha göstermiştir.

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Kıbrıs Türk halkı, zaferle taçlandırdığı bağımsızlık mücadelesini Anavatan Türkiye Cumhuriyeti'nin desteğiyle, kararlı bir şekilde sürdürmekte, geleceğe umut ve güvenle bakmaktadır. Çetin mücadeleler neticesinde, şehitlerimizin canı pahasına kazanılan özgürlüğün ilelebet devam edeceğine yürekten inanıyorum. Bu vesileyle bu toprakları vatan olarak bırakan şehitlerimizi tekrar rahmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyorum. Ruhun şad olsun."

AA-20240719-35187484-35187477-KIBRIS_BARIS_HAREKATININ_50_YIL_DONUMU_DOLAYISIYLA_RESEPSIYON_DUZENLENDI

ÖZEL VE BAHÇELİ DE KATILDI

Törene TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri katıldı.

dddddddddBu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Devlet Bahçeli Özgür Özel Recep Tayyip Erdoğan
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