Erdoğan, "saymaya bile gerek yok" demişti! Sinan Oğan'dan yanıt 14 Mayıs'lı yanıt

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ile akşam saatlerinde Abdullah Paşa Mahallesi TOKİ alanında düzenlenen Elazığ Afet Konutları Temel Atma ve Sosyal Konutlar Anahtar Teslim Törenine katılmıştı. Seçimlerde karşılacağı 3 adayı da eleştiren Erdoğan, "Bir tarafta bölücülerin yürü Kemal’i var, öte tarafta gel Muharrem bulunuyor, beri taraftakini saymaya gerek bile yok. Tabi bir de ömrünün son 40 yılını belediye başkanı, Başbakan, Cumhurbaşkanı olarak Türkiye’ye adamış bir kardeşiniz var." ifadelerini kullanmıştı.

SİNAN OĞAN'DAN YANIT

ATA İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sosyal medyadan yanıt verdi.

Oğan paylaşımında şu ifadeleri kullandı;

Sevgili Türk Milleti... Türk milliyetçileri ve Atatürkçülerin Adayı Sinan Oğan için Sn. Erdoğan “saymaya gerek bile yok” demiş. Bu bakış açısı aslında bunların bilinç altının tezahürüdür. Bunlara göre Türk milliyetçilerinin oyu “zaten çantada kekliktir” ama Sn. Erdoğan 14 Mayıs’ta çantada ne olduğunu iyi görecektir. Unutma Sn. Erdoğan; “Cüceyi payız sayarlar”



