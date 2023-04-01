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Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Meral Akşener'e tepki! 'Biz papatya çayını biliriz, sana da rezene tavsiye ederiz'

01.04.2023 18:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Elazığ Afet Konutları Temel Atma ve Sosyal Konutlar Anahtar Teslim Töreni’nde konuştu. Kanal İstanbul projesinin önünün kesilmeye çalışıldığını söyleyen Erdoğan, "Bay Bay Kemal kesemeyeceksin" dedi. Öte yandan İYİ Parti lideri Meral Akşener'e de tepki gösteren Erdoğan, "Hanımefendi senin aklın bu işlere ermez. Biz papatya çayının ne zaman içileceğini biliriz, sana da rezeneyi tavsiye ederiz." ifadelerini kullandı.

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Meral Akşener'e tepki! 'Biz papatya çayını biliriz, sana da rezene tavsiye ederiz'

Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Elazığ Afet Konutları Temel Atma ve Sosyal Konutlar Anahtar Teslim Töreni’nde açıklamalarda bulundu. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Adıyaman'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı programda kendisine yönelik kullandığı sözlere yanıt vermiş ve "Benim için Silivri soğuk değil. Recep Bey bu sinire gerek yok. Ben sana tavsiye vereyim, papatya çayına devam." diye konuşmuştu. Erdoğan, Elazığ'da Akşener'e tepki gösterdi. İşte detaylar...

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Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

6 Şubat depremlerinde kaybettiğimiz vatandaşlarımızın her birine Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum.

Çok önemli adımlar attık. TOKİ vasıtasıyla 1,2 milyon kentsel dönüşüm projeleriyle 3,3 milyon insanımızı güvenli evlere taşıdık.

Törenimiz vesilesiyle inşası tamamlanan toplam bin 164 konutun anahtarlarını hak sahibi kardeşlerimize takdim ediyoruz. Amacımız bir yıl içinde 319 bin konut ve köy evini hak sahiplerine teslim ederek deprem bölgesindeki şehirlerimizi ayağa kaldırmaktır.

Toplanıp dağılanlarla değil, söz verip yapanlarla beraberiz. İşte Cumhur İttifakı bu. Proje yapamayanlar temel atamazlar. Zemin artı üç veya dört katlı olarak inşa edeceğimiz deprem konutlarını adeta yeni mahalleler yeni ilçeler gibi tasarlıyoruz.

Bay Bay Kemal senin ömründe kaç konut var söyler misin? Acaba senin büyükşehir belediyelerin kaç konut yaptılar söyler misin? İzmir'de ne yaptılar? Antalya'da ne yaptılar? Muğla'da ne yaptılar? Sadece laf. Biz yaptık, biz. Onlar değil.

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'KANAL İSTANBUL'UN ÖNÜNÜ KESMEYE ÇALIŞIYORLAR'

Bu ülkede yapılan her işe karşı çıkmayı maharet sanan bir kesim var. Kimdir bu? CHP. Meslekleri budur. Geçmişte köprülerden tünellere, havalimanlarından fabrikalara kadar her konuda bu kesimin şirretçe yürüttüğü kampanyalara maruz kaldık. Vaktimizin bir kısmını iş yapmaya, bir kısmını da bu işlerin önünü tıkamaya çalışanlarla mücadeleye ayırdık. Marmaray'da bunu bize yaptılar. Önümüzü kesmeye çalıştılar. Şu anda Marmaray tüm halkımıza hizmet ediyor mu? Denizin altından böyle bir raylı sistemi biz gerçekleştirdik mi? Yaparsa AK Parti yapar. Avrasya Tüneli'ni yaptık mı? Yine biz yaptık. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü yaptık mı? Şimdi de Kanal İstanbul'un önünü kesmeye çalışıyorlar. Bay Bay Kemal kesemeyeceksin.

MERAL AKŞENER TEPKİSİ

Şimdi en son Togg ile ilgili tartışmalarda da bunu görüyoruz. Deprem bölgesindeki temelini attığımız hastaneyi bile değersizleştirerek çukurlaşanları milletime havale ediyorum. Sadece İstanbul'da Çam Sakura Hastanesi, Murat Dilmener Hastanesi bunlar bile bizim adeta zamanla yarıştığımız hastaneler olmuştur. Çam Sakura dünyada örnek. Hanımefendi senin aklın bu işlere ermez. Biz papatya çayının ne zaman içileceğini biliriz, sana da rezeneyi tavsiye ederiz. Onun için kiminle uğraşacağını çok iyi bilmen lazım. Biz eşek ölür kalır semeri, insan ölür kalır eseri diyerek bu yolda yürüdük.

Bay Bay Kemal sahra hastanesi diyor. Bir de baktık Adana'da çadır kurmuşlar. Onu da hastane diye yutturmaya kalkmışlar. İçi boş hangarların reklamını yaparken, biz binlerce yataklı hastaneleri rekor sürelerde devreye aldık.

Bay Bay Kemal teröristlerle koyun koyunasın. Bay Bay Kemal'e Kandil'den selam geliyor. Beraber yürüyeceğiz diyorlar. Yürüyün bakalım nereye kadar yürüyeceksiniz. 14 Mayıs'ta benim Gakkoşum bu teröristlere yol vermeyecek. Türkiye'de terör örgütlerinin en çok saldırdığı parti AK Parti'dir. Yüzlerce saldırıya uğradık. Parti binalarımız, araçlarımız kurşunlandı. Üstelik bu saldırıların çoğu da altılı koalisyonun düne kadar gizli artık aleni yedinci ortağı olan bir partinin sırtını dayadığı örgüt tarafından yapıldı.

'GAKKOŞ SANDIKTA YANLIŞ YAPMAZ'

Bizim LGBT ile işimiz yok. Bunlar LGBT ile beraber dans etsinler. Bizim milletimizle daha yapacak çok işimiz, ülkemize kazandıracak çok eserimiz var. Biz 20 yılda eğitimden sağlığa, ulaştırmadan enerjiye, spordan sosyal yatırımlara her alanda yaptığımız 79 milyar liralık yatırımla Elazığ'a şükranlarımızı gösterdik. Elazığ, 14 Mayıs'ta farkını bir kez daha ispatlayacaktır. Yüreği imanlı, gönlü zengin, kalbi vatan sevgisi ile atan Gakkoş sandıkta yanlış yapmaz.


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