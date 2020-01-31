Ergenekon kumpas davasının kilit ismi Ümit Sayın son yolculuğuna uğurlandı

Ergenekon kumpas davasında tutuklanan ve ardından itirafçı olduktan sonra tahliye olan Ümit Sayın, Kadıköy Merdivenköy’deki evinde dün akşam saatlerinde ölü bulunmuştu. Ümit Sayın, bugün Kadıköy Kızıltoprak’taki Zühtü Paşa Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye, Ümit Sayın’ın yeğeni Okan Aslay, yakınları, yazar ve araştırmacı Erol Mütercimler, Sayın’ın öğrencileri ile çok sayıda kişi katıldı.

Ümit Sayın’ın cenazesi, öğle namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından, Kurtköy’deki aile kabristanına defnedilmek üzere cenaze aracına koyuldu.

DARP İZİNE RASTLANMADI



Öte yandan, Ümit Sayın’ın evinde ölü bulunmasının ardından yapılan incelemelerde, Sayın’ın vücudunda darp izine rastlanmamıştı.

Kaynak: İHA

