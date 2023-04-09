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Erkan Baş duyurdu! Can Atalay ve Ozan Bingöl TİP'ten milletvekili adayı oldu

09.04.2023 14:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, Gezi Davası nedeniyle cezaevinde tutuklu bulunan avukat Can Atalay ve vergi uzmanı Ozan Bingöl'ün TİP'in teklifini kabul ederek milletvekilliği adayı olduğunu duyurdu.

Erkan Baş duyurdu! Can Atalay ve Ozan Bingöl TİP'ten milletvekili adayı oldu

TİP Genel Başkanı Erkan Baş, Can Atalay ve Ozan Bingöl'ün adaylık tekliflerini kabul ettiklerini sosyal medya paylaşımlarıyla duyurdu.

Baş, Atalay'ın adaylığını duyurduğu sosyal medya paylaşımında şu ifadeleri kullandı;

"Mücadele azmini ve kararlılığını Gezi’den, Soma’dan, Aladağ’dan, Hendek’den ve daha birçok direnişten tanıdığımız, her zaman haklının sesi ve savunucusu olmuş sevgili dostum Can Atalay milletvekilli adaylığı teklifimizi kabul ederek bizi çok mutlu etti. Bu karanlığı hep birlikte sonlandırıp Can ve Saray tarafından tutsak edilen tüm yoldaşlarımızla özgürlükte buluşup kucaklaşacağız. Ve hep birlikte hesap soracağız! Hoş geldin Can."

can atalay

TİP lideri Baş, Bingöl'ün adaylığı içinse şu açıklamayı yaptı;

"Uzun zamandır ülkede vergi adaletinin tesisi için çabalayan, gelir dağılımında adalet için toplumsal sorumluluk üstlenen, vergi bilincinin gelişmesine katkı sunan Vergi Uzmanı sayın Ozan Bingöl davetimizi kırmayarak adaylık teklifimizi kabul etti. Halkça ödenen her şey hakça paylaşılıp eşit bölüşülecek!"

Bingöl ise Baş'ın paylaşımına "Çok teşekkür ederim, hoşbulduk. Yolumuz açık olsun…" yanıtını verdi.

ozan

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Erkan Baş Ozan Bingöl türkiye işçi partisi

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