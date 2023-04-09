Erdoğan son noktayı koydu, saatler kala basına sızdı: AK Parti'nin seçim taktiği belli oldu! Dikkat çeken oran: Yüzde 70

AK Parti genel seçimlere Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın öncülüğünde büyük bir değişimle hazırlanıyor. Milletvekili listelerinde uzun süre devam eden hareketlilik bugün sona ermek üzere. Erdoğan ve kurmayları listelere son şeklini verdi. AK Parti'nin bugün saat 16.00 sularında listeyi teslim etmesi bekleniyor. O listedeki yüzde 70 oranı dikkat çeken detaylar arasında yer aldı. 3 dönem kuralıyla ilgili tartışmalar da sonuca bağlandı. Öte yandan AK Parti belirlenen kimi kentlerde farklı bir taktikle seçime girecek. İşte kritik saatlerde gelen son bilgilere göre AK Parti'nin milletvekili listesindeki hazırlıkların ayrıntıları...

ERDOĞAN HEYETİYLE BİRLİKTE SON NOKTAYI KOYDU

AK Parti, 14 Mayıs’ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi’ne milletvekili listesinde gerçekleştirdiği önemli değişikliklerle girmeye hazırlanıyor. Partililerle yapılan toplantılarda, vatandaşlarla buluşmalarında ve medya aracılığıyla sıklıkla 2023 seçimlerinin önemine vurgu yapan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, milletvekili aday listesinin belirlenmesi sürecinde bizzat, titiz ve detaylı bir çalışma yürüttü.

Deprem bölgesine yaptığı ziyaretler, şehirlerdeki açılış programları, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki kabulleri ve toplantıların dışındaki mesaisinin büyük bir bölümünü kurmaylarıyla AK Parti Genel Merkezi’nde geçiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, listelere son şeklini heyetiyle birlikte verdi.

Milletvekili aday listesinin YSK’ya teslim edilmesine saatler kala, bazı bilgiler de basına sızdı.

3 DÖNEM KURALI “İSTİSNASIZ” UYGULANDI

Buna göre, AK Parti’nin aday listesinde büyük bir değişim olacak. 27. Dönem’de görev alan milletvekillerinin yüzde 70’i değişiyor. Partili kaynaklara göre, uzun süredir uygulanıp uygulanmayacağı merak konusu olan 3 dönem kuralı “istisnasız” uygulandı.

Uzun, detaylı ve titiz bir çalışmanın ardından oluşturulan listede, büyük oranda seçim bölgesinde güçlü olan “yerel aktörler” öne çıkarıldı. Anketler, saha çalışmaları ve temayül yoklamasının yanı sıra yüz yüze mülakatlarda aday adaylarının gösterdiği performans, sunduğu projeler ve siyasi kariyerleri masaya yatırıldı. En önemlisi de listelere son şekli verilene kadar anket çalışmalarından faydalanılması oldu. Bir taraftan listeler üzerinde hummalı çalışma yürütülürken diğer taraftan da yapılan anketlerin sonuçları AK Parti Genel Merkezi’yle paylaşıldı.

AK PARTİ YENİ YÜZLERLE SEÇMEN KARŞISINA ÇIKIYOR

Daha önce yaptığı açıklamada, kabinedeki yer alan bakanların milletvekili adayı olacağını açıklayan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin önemli aktörleri ile mevcut bakanları Anadolu şehirleri ve büyükşehirlerde aday olarak gösterdi. Kısacası AK Parti, 2023 seçimlerinde güçlü ve yenilenmiş kadrolarla seçmen karşısına çıkıyor.

KADIN SAYISINDA ARTIŞ

Eğitimde, istihdamda, iş hayatında ve siyasette kadına verdiği değerle ön plana çıkan AK Parti’de, kadın milletvekili aday sayısı geçen döneme göre artırıldı. Kritik şehirlerde kadınlar, ön sıralarda aday olarak gösterildi.

EN GENÇ ADAY 19 YAŞINDA

Gençlere olan güvenini her seferinde dile getiren ve onlar için “Işığımız, umudumuz ve geleceğimiz” tabirini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, önceki seçimlerde olduğu gibi bu seçimlerde de gençleri seçilebilecek yerden aday listesine koydu. AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan İzmir’de 2. Bölge 1. Sıra milletvekili adayı olarak gösterildi.

İnan’ın yanı sıra birçok genç listedeki yerini aldı. Genç sayısının daha önceki seçimlerde olduğu gibi yine dikkate değer bir noktada olduğu listenin en genç ismi ise 19 yaşında bir üniversite öğrencisi oldu.

