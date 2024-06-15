Erkek arkadaşı bulmak için başvuru formu hazırladı! 5000 erkeğin hepsini sadece bir nedenden reddetti

Sosyal medya fenomeni Vera Dijkmans sevgili bulmak için modern teknolojinin nimetlerinden yararlanmak istedi ve sosyal medyadan bir başvuru formu yayınlayarak potansiyel adaylarını gözden geçirmek istedi. Tüm başvurulara rağmen fenomen isim doğru kişiyi bulamadığını dile getirdi.

7 milyondan fazla sosyal medya takipçisi olan fenomen isim ,"Yaklaşık 5.000 başvuru aldığımı söyleyebilirim ancak çoğunu inceledikten sonra uygun olduğunu düşündüğüm yalnızca üç kişiyi buldum. Onlarla randevuya çıktım ama şu anda hala yalnızım. Bu hayal kırıklığı yaratan sonuca rağmen, ne istediğimi açıkça ortaya koyabildiğim ve bu kriterlere hangi erkeklerin uyduğunu görebildiğim için deneyin yine de başarılı olduğunu düşünüyorum. Kova burcu olduğu için onlardan vazgeçmek zorunda kaldım" diye konuştu.







