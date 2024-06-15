Mynet Trend

BİZE ULAŞIN

Mynet Tatil Bulucu

1 Kimle tatile çıkıyorsunuz?
2 Yurt içi mi yoksa yurt dışı mı tatil yapmak istiyorsunuz?
3 Yaz Tatili mi Kış Tatili mi?
4 Ne tür tatil arıyorsunuz?
5 Vizeniz var mıdır?
6 Balayı Tatili mi yapmak istiyorsunuz?
7 Eğer Seçiminiz yurt içi ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
7 Eğer Seçiminiz yurt dışı ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
8 Eklemek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler Haberler
    2. TREND
    3. Eğlence
    4. Erkek arkadaşı bulmak için başvuru formu hazırladı! 5000 erkeğin hepsini sadece bir nedenden reddetti

    Erkek arkadaşı bulmak için başvuru formu hazırladı! 5000 erkeğin hepsini sadece bir nedenden reddetti

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    15.06.2024 13:39
    Listeye Ekle
    TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Milyonlarca sosyal medya takipçisine sahip olan Vera Dijkmans TikTok'tan hesabından yaptığı paylaşımında kendisine erkek arkadaş bulmak istediğini söyledi ve potansiyel sevgili adayları için bir başvuru formu hazırladı. Başvurular arasında 3 kişinin kriterlerine uygun olduğunu söyleyen Dijkmans kova burcu oldukları için onları reddettiğini dile getirdi.

    Erkek arkadaşı bulmak için başvuru formu hazırladı! 5000 erkeğin hepsini sadece bir nedenden reddetti

    Sosyal medya fenomeni Vera Dijkmans sevgili bulmak için modern teknolojinin nimetlerinden yararlanmak istedi ve sosyal medyadan bir başvuru formu yayınlayarak potansiyel adaylarını gözden geçirmek istedi. Tüm başvurulara rağmen fenomen isim doğru kişiyi bulamadığını dile getirdi.

    2

    7 milyondan fazla sosyal medya takipçisi olan fenomen isim ,"Yaklaşık 5.000 başvuru aldığımı söyleyebilirim ancak çoğunu inceledikten sonra uygun olduğunu düşündüğüm yalnızca üç kişiyi buldum. Onlarla randevuya çıktım ama şu anda hala yalnızım. Bu hayal kırıklığı yaratan sonuca rağmen, ne istediğimi açıkça ortaya koyabildiğim ve bu kriterlere hangi erkeklerin uyduğunu görebildiğim için deneyin yine de başarılı olduğunu düşünüyorum. Kova burcu olduğu için onlardan vazgeçmek zorunda kaldım" diye konuştu.

    İlginizi Çekebilir

    Yatalak annesini 3 ay boyunca bir sandalyede bıraktı

    Yatalak annesini 3 ay boyunca bir sandalyede bıraktı

     Cinsel organında patlama yaşadı! 'Daha önce defalarca yaptım'

    Cinsel organında patlama yaşadı! 'Daha önce defalarca yaptım'

     İş görüşmesinde başına geleni anlattı! 'Kendinizi kullandırtmayın'

    İş görüşmesinde başına geleni anlattı! 'Kendinizi kullandırtmayın'

     Seyir halindeki trenin üzerine çıkan çift cinsel ilişkiye girdi

    Seyir halindeki trenin üzerine çıkan çift cinsel ilişkiye girdi

     Bahçesinde çıplak güneşleniyor! "Komşularımın dikizlemesi..."

    Bahçesinde çıplak güneşleniyor! "Komşularımın dikizlemesi..."


    Mynet Youtube


    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    Saniye saniye ifşaladı! Tacizcisiyle böyle yüzleştiSaniye saniye ifşaladı! Tacizcisiyle böyle yüzleşti
    Gelinin annesinin kıyafeti olay oldu! "Resmen rol çalmış"Gelinin annesinin kıyafeti olay oldu! "Resmen rol çalmış"
    Zarfları yalayarak yapıştırırken kilo aldı! "Duyduğum en kötü şey"Zarfları yalayarak yapıştırırken kilo aldı! "Duyduğum en kötü şey"
    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya ilişki sorunları
    En Çok Okunan Trend Haberler
    AK Partili isimler yeni vergileri anlattı

    AK Partili isimler yeni vergileri anlattı

    Denizli’nin 7 ilçesinde orman yangını felaketi! Yürek sızlatan görüntüler var…

    Denizli’nin 7 ilçesinde orman yangını felaketi! Yürek sızlatan görüntüler var…

    Dondurmasının içinden kesik insan parmağı çıktı

    Dondurmasının içinden kesik insan parmağı çıktı

    Kirası 8 bin TL olan evi gezdi! Gördüklerine inanamadı

    Kirası 8 bin TL olan evi gezdi! Gördüklerine inanamadı

    Arkadaşına 33 bin TL'lik hediye aldı! Böyle gösterdi

    Arkadaşına 33 bin TL'lik hediye aldı! Böyle gösterdi

    Yemek siparişi ihaneti ortaya çıkarttı! "Gördüğüme inanamadım"

    Yemek siparişi ihaneti ortaya çıkarttı! "Gördüğüme inanamadım"

    İlginizi Çekebilir
    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

    Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

    Babalar Günü Fırsatları devam ediyor!

    Babalar Günü Fırsatları devam ediyor!

    Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

    Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

    Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

    Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

    Versace, Hermes, Kenzo... Erkek parfümlerinde indirimler devam ediyor

    Versace, Hermes, Kenzo... Erkek parfümlerinde indirimler devam ediyor

    En Çok Aranan Haberler

    Bildirim ikonu
    WhatsApp Kanalına Katıl
    Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.