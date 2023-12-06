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    4. Erkek arkadaşını yatağa kelepçeleyip evi ateşe verdi! Can havliyle karyolasını balkona sürükleyen adam yardım istedi

    Erkek arkadaşını yatağa kelepçeleyip evi ateşe verdi! Can havliyle karyolasını balkona sürükleyen adam yardım istedi

    06.12.2023 09:07 | Son Güncelleme:
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    Almanya'nın Dresden kentindeki bir daireden yükselen alevler büyük paniğe neden oldu. Erkek arkadaşını yatağa kelepçeledikten sonra daireyi ateşe veren kadın cinayete teşebbüs şüphesiyle tutuklandı. Görgü tanıklarının kaydettiği cep telefonu görüntülerinde yatağa kelepçelenen adamın balkona çıkarak yardım istediği anlar yer aldı.

    MYNET-DIŞ HABERLER 25 yaşındaki Khaled H. isimli bir adam Almanya'nın Dresden kentindeki dairesinde sevgilisi Nancy S. ve çocuklarıyla birlikte yaşıyordu. Bild'in haberine göre, çiftin bulunduğu daireden dumanların yükselmesi üzerine yetkililere haber verildi. Görgü tanıklarının kaydettiği görüntülerde 25 yaşındaki Khaled'nin devasa karyolasını balkonuna sürüklediği ve içeriden alevler yükselirken yardım istediği görüldü.

    NEDENİNE DAİR BİR AÇIKLAMA YAPILMADI

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    BNN'in haberine göre polis henüz resmi bir açıklama yayınlamadı ancak Nancy cinayete teşebbüs şüphesiyle tutuklandı ve daha sonra Chemnitz kadın hapishanesinde gözaltına alındı. Yangın çıktığında dairede değildi ve daha önce Alman polisi tarafından küçük suçlardan dolayı aranıyordu.

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