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    4. Erkek arkadaşının aynı anda 10 kadınla sevgili olduğunu söyledi! "Umarım beni seçer" sözleri sosyal medyada tepki çekti

    Erkek arkadaşının aynı anda 10 kadınla sevgili olduğunu söyledi! "Umarım beni seçer" sözleri sosyal medyada tepki çekti

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    03.02.2024 13:19 | Son Güncelleme:
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    Natasha isimli bir kadın birkaç aydır birliktelik yaşadığı sevgilisine dair yaptığı açıklamalarla sosyal medyanın ilgisini çekmeyi başardı. Sevgilisinin aynı anda 10 kadınla ilişki yaşadığını ve o kadınlardan biri olduğunu söyleyen Natasha, "Umarım beni seçer" deyince tepkilere neden oldu.

    Natasha isimli bir kadın yaşadığı ilişkiye dair yaptığı samimi itirafları sayesinde sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekti. Sevgilisi Shawn'ın kendisini playboy olarak tanımladığını ve kendisiyle birlikte aynı anda 10 kadınla sevgili olduğunu dile getiren Natasha'nın sözleri sosyal medya kullanıcılarının eleştiri oklarının üzerine yönelmesine neden oldu.

    "ONUN İÇİNİ GÖREBİLİYORUM"

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    İlişkinin başından beri Shawn'ın kendisine dürüst davrandığını söyleyen Natasha, "Shawn'la ilk tanıştığımda kendisini çapkın, kibirli, kendini beğenmiş ve çok içine kapanık biri olarak tanıtıyordu.Başlangıçta bir ilişki istemediğini söyledi. Fakat onu daha iyi tanıdıkça onun farklı bir yanını gördüm. Onun içini görebiliyorum" dedi.

    Shawn'ın hayatındaki diğer kadınlardan haberdar olduğunu ifade eden Natasha, "Söylediği her şeyin sadece kendi etrafına ördüğü duvarlar olduğunu düşünüyorum. İçten içe o sadece tatlı bir oyuncak ayı. Umarım beni seçer ve diğer kadınların önüne geçebilirim" diye konuştu.

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    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya ilişki sorunları
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