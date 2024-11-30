Erkek arkadaşının evini ziyaret gitmişti! Yüksek bir ses duydu... Sesin geldiği yere bakınca korkunç bir manzaraya tanık oldu

MYNET|DIŞ HABERLER The Thaiger gazetesinde yayınlanan habere göre Phuket'te korkunç bir olay yaşandı. 25 yaşındaki Natchapon isimli bir adam sevgilisinin salonda olduğu sırada yatak odasında ev yapımı silahını temizliyordu. Silah bir anda patladı. Natchapon'un sevgilisi polise verdiği ifadesinde başta saç kurutma makinesinin patladığını düşündüğünü söyledi. Bu yüzden yatak odasına gittiğini belirten genç kız, Natchapon'u yerde kanlar içinde yatarken gördü.

OLAY YERİNE POLİS EKİPLERİ GELDİ

Polis olay yerine vardığında, 25 yaşındaki sol göğüs kafesinin altından bir kurşunla yaralandığını buldu. Kız arkadaşı ise kurbanın başında ağlayarak bekliyordu. Natchapon acilen hastaneye kaldırıldı.