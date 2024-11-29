Mynet Trend

BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Sosyal medyada gündem yaratan görsel! Bir gören bir daha baktı: 'Zannettiğiniz gibi değil'

Sosyal medyada gündem yaratan görsel! Bir gören bir daha baktı: 'Zannettiğiniz gibi değil'

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
29.11.2024 12:49
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bu ürkütücü görüntünün gözle görünenden çok daha fazlası var. Sosyal medyada 25.6 milyondan fazla görüntüleme toplayan fotoğraf sosyal medya kullanıcıları arasında 'uzaylı' söylemlerini gündeme getirdi. Ancak görüntülerde yolcu kapüşonunu ters bir şekilde takarken göz küresine benzeyen siyah şey ise bir kulaklık.

Sosyal medyada gündem yaratan görsel! Bir gören bir daha baktı: 'Zannettiğiniz gibi değil'

Bir uçakta yolcu tarafından kaydedilen bir fotoğraf kısa sürede kullanıcıların ilgisini çekerek gündem yaratmayı başardı. Görüntüler X'te (eski adıyla Twitter), "Korkudan bu uçağı az daha kendim indiriyordum" notuyla paylaşıldı. Tüyler ürpertici fotoğrafta, siyah kapüşonlu bıyıklı bir yolcunun, içecek arabasının geçtiği sırada kocaman bir şaşı gözle kameramana baktığı görülüyor.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

122

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü görüntüleri yorum ve beğeni yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Orada bir uzaylı ne yapıyor?" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "İlk bakışta ürkütücü görünüyor ama bu sadece bir kulaklık" yorumunu ekledi.

İlginizi Çekebilir

Hapishaneyi aşk yuvaları yapmışlar! Mahkum ve gardiyanın yasak aşkı ifşalandı

Hapishaneyi aşk yuvaları yapmışlar! Mahkum ve gardiyanın yasak aşkı ifşalandı

 2025 bu kehanetlerle geliyor!

2025 bu kehanetlerle geliyor!

Kimse ne olduğunu anlayamadı! Bluzunu açıp öpmeye başladı

Kimse ne olduğunu anlayamadı! Bluzunu açıp öpmeye başladı

 Karısını bıçaklayarak öldürdü! Olay yerindeki manzara şoke etti

Karısını bıçaklayarak öldürdü! Olay yerindeki manzara şoke etti

 15 yaşındaki eski sevgilisini konuşmak için çağırdı! Sokak ortasında 36 kez bıçakladı

15 yaşındaki eski sevgilisini konuşmak için çağırdı! Sokak ortasında 36 kez bıçakladı
Anahtar Kelimeler:
sosyal medya
En Çok Okunan Trend Haberler
Kapalıçarşı'daki piyasayı durduran sahte dolar krizinin arkasında o var

Kapalıçarşı'daki piyasayı durduran sahte dolar krizinin arkasında o var

Cezaevindeki ziyarete denk geldi: Evde bulunamadı, aranıyor!

Cezaevindeki ziyarete denk geldi: Evde bulunamadı, aranıyor!

Havada 'Allahu Ekber' diyerek acil çıkış kapısını açmaya çalıştı

Havada 'Allahu Ekber' diyerek acil çıkış kapısını açmaya çalıştı

Tesadüfen gördü! Oğlunun okuldan eve gelişi şoke etti

Tesadüfen gördü! Oğlunun okuldan eve gelişi şoke etti

Annesinin kıyafeti şoke etti! "Beklediğim bu değildi"

Annesinin kıyafeti şoke etti! "Beklediğim bu değildi"

Servis şoförü 7 yaşındaki kızı kaçırıp 12 yıl boyunca hapsetti

Servis şoförü 7 yaşındaki kızı kaçırıp 12 yıl boyunca hapsetti

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Gülümseten Kasım'da sona yaklaşıldı!

Gülümseten Kasım'da sona yaklaşıldı!

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Kış için kendinize yapacağınız en iyi yatırım!

Kış için kendinize yapacağınız en iyi yatırım!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.