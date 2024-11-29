Sosyal medyada gündem yaratan görsel! Bir gören bir daha baktı: 'Zannettiğiniz gibi değil'

Bir uçakta yolcu tarafından kaydedilen bir fotoğraf kısa sürede kullanıcıların ilgisini çekerek gündem yaratmayı başardı. Görüntüler X'te (eski adıyla Twitter), "Korkudan bu uçağı az daha kendim indiriyordum" notuyla paylaşıldı. Tüyler ürpertici fotoğrafta, siyah kapüşonlu bıyıklı bir yolcunun, içecek arabasının geçtiği sırada kocaman bir şaşı gözle kameramana baktığı görülüyor.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü görüntüleri yorum ve beğeni yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Orada bir uzaylı ne yapıyor?" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "İlk bakışta ürkütücü görünüyor ama bu sadece bir kulaklık" yorumunu ekledi.