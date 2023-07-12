Erkek arkadaşının ihanetini öğrendi! İntikamı sosyal medyada gündem yaratmayı başardı

Amerika Birleşik Devletleri’nin Teksas eyaletinde yaşayan Sandi Davis isimli bir kadın erkek arkadaşının telefonunu yanında bırakıp gitmesi üzerine biraz araştırma yapmaya karar verdi. Sevgilisinin sadakatsizliğinden şüphelendiğini dile getiren Davis, cep telefonunda ihanete dair detaylar bulunca şoke oldu. Sevgilisine bir ayrılık notu bırakmaya karar veren Davis bu anları TikTok’tan paylaşınca viral oldu.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM YARATTI

TikTok’tan yaptığı paylaşımda Sandi erkek arkadaşının telefonundan çektiği bir videoyu paylaşarak, “Üzerine düşünülmesi gereken bir fotoğraf albümü bıraktım. Ekran fotoğrafının görüntüsünü ise müstehcen bir site için yaptığı ödemenin ekran görüntüsünü alarak değiştirdim” dedi.

Evden çıkıp gittikten sonra bir daha eski sevgilisiyle görüşmediğini ifade eden Davis, sosyal medyadan yorum topladı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “Bu çok akıllıca” yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Çok iyi iş çıkarttın. Resmen ikonik” yorumunu ekledi.