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  4. Kocası ve en yakın arkadaşını yatakta bastı! Kapattıklarını zannettiler ama ev içi kamera görüntüleri ihaneti ele verdi

Kocası ve en yakın arkadaşını yatakta bastı! Kapattıklarını zannettiler ama ev içi kamera görüntüleri ihaneti ele verdi

24.06.2023 10:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çin’de yaşanan bir ihanet olayı ülkenin gündemine yerleşti. İsmi açıklanmayan hamile bir kadın işte olduğu sırada yakın arkadaşının bebeğine bakmasını istedi. İşte olduğu sırada evdeki güvenlik kameralarını takip eden kadın kocası ve yakın arkadaşının yakınlaştığını görerek evi bastı. O anlar sosyal medyada çok konuşuldu.

Kocası ve en yakın arkadaşını yatakta bastı! Kapattıklarını zannettiler ama ev içi kamera görüntüleri ihaneti ele verdi

Evli ve bir çocuk annesi olan hamile eş işte olduğu sırada çocuğunu bakması için yakın arkadaşın yardım istedi. 5 yıldır evli olan çift doğmamış bebeklerine bir dadı tutarak evlerine güvenlik kamerası sistemi kurmuştu. İşten eve erken gelen koca, eşinin yakın arkadaşıyla yakınlaşmaya başladı. O anlarda evde bulunan güvenlik kamerasını kapattıklarını düşünen çift yakayı fena halde ele verdi.

SOLUĞU ANINDA EVDE ALDI

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Güvenlik kamerasında yakın arkadaşı ve eşinin yakınlaşmasını gören kadın ihanetle yüzleşmek için soluğu evde aldı. Eve girdiğinde kocasını ve yakın arkadaşını aynı yatakta gören kadın öfkeden deliye döndü. O anlar sosyal medyada ifşa edildikten sonra gündem yarattı.

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Anahtar Kelimeler:
Çin Aldatma ihanet

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