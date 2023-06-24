Kocası ve en yakın arkadaşını yatakta bastı! Kapattıklarını zannettiler ama ev içi kamera görüntüleri ihaneti ele verdi

Evli ve bir çocuk annesi olan hamile eş işte olduğu sırada çocuğunu bakması için yakın arkadaşın yardım istedi. 5 yıldır evli olan çift doğmamış bebeklerine bir dadı tutarak evlerine güvenlik kamerası sistemi kurmuştu. İşten eve erken gelen koca, eşinin yakın arkadaşıyla yakınlaşmaya başladı. O anlarda evde bulunan güvenlik kamerasını kapattıklarını düşünen çift yakayı fena halde ele verdi.

SOLUĞU ANINDA EVDE ALDI

Güvenlik kamerasında yakın arkadaşı ve eşinin yakınlaşmasını gören kadın ihanetle yüzleşmek için soluğu evde aldı. Eve girdiğinde kocasını ve yakın arkadaşını aynı yatakta gören kadın öfkeden deliye döndü. O anlar sosyal medyada ifşa edildikten sonra gündem yarattı.