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  4. Erkek arkadaşının sevgilisinin evini köpekle bastı! Köpeğin saldırmasını emretti... Ortalık bir anda karıştı: "Son derece zor ve travmatik bir dönem"

Erkek arkadaşının sevgilisinin evini köpekle bastı! Köpeğin saldırmasını emretti... Ortalık bir anda karıştı: "Son derece zor ve travmatik bir dönem"

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
13.11.2024 17:47
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İngiltere'nin Preston bölgesinde yaşayan 28 yaşındaki Elisha Bayman, erkek arkadaşının kendisini aldattığını düşündüğü kadının evini köpeğiyle birlikte bastı. Bayman ismi açıklanmayan kurbanın suratına yumruk attı ve 10 yaşındaki çocuğunun scooter'ıyla ön camını kırdı. Olay kısa sürede ülkenin gündemine yerleşti.

Erkek arkadaşının sevgilisinin evini köpekle bastı! Köpeğin saldırmasını emretti... Ortalık bir anda karıştı: "Son derece zor ve travmatik bir dönem"

MYNET|DIŞ HABERLER 28 yaşındaki Elisha Bayman isimli bir kadın, 1 yıldır ilişki yaşadığı sevgilisinin başka bir kadınla ilişkisi olduğunu öğrenince büyük bir öfke nöbeti yaşadı. Kurban ön kapının açıldığını duydu ve Bayman'ın köpeğiyle birlikte merdivenlerin dibinde durarak onu bekliyordu. Bayman köpeğine kadına saldırması için talimat verdi ancak köpek onu dinlemeyince bu kez kendisi üst kata çıkarak kadına saldırdı.

10 YAŞINDAKİ KIZI POLİSE HABER VERDİ

Bayman yukarı kata çıktı, kadının saçından yakaladı ve kafasına yumruk attı. Saldırıya uğrayan 10 yaşındaki kız olanları görünce ağlamaya başladı ve hemen polise haber verdi. Küçük kız polise haber verirken Bayman çocuğun scooter'ını ön cama fırlatarak parçalanmasına neden oldu.

Polis olay yerine geldi ve Bayman'ı gözaltına aldı. Savunma avukatı Francesca Persaud, Bayman'ın dokuz yıllık ilişkisinin dağılmaya başladığı dönemde 'son derece zor ve travmatik bir dönemden' geçtiğini söyledi. Bayman'a 12 ay hapis cezası verildi ve cezası 12 ay ertelendi. Cezanın 25 günü rehabilitasyon faaliyetlerine tabi tutuldu.

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