Erkek arkadaşının şoke edici sırrını öğrendi! "Arkadaşları ve ailesi biliyordu ama benden sakladı"

TikTok'tan yaptığı paylaşımında 19 yaşındaki Laura Twyford sevgilisinin kendisine ilişkisi boyunca yeterince zaman ayırmamasından dert yandığı bir gönderisini paylaştı. Sevgilisiyle ayrıldıktan sonra ise onun hayatının aslında büyük bir sır olduğunu öğrendiğini dile getiren Twyford, "Erkek arkadaşımın tüm bu süre boyunca açık bir ilişki içinde olduğunu ve bunu bana hiç söylemediğini sonradan öğrendim. Öğrendiğimde tüm arkadaşlarının, ailesinin ve kız arkadaşının bunu bildiğini ve benden sakladığını fark ettim" diye konuştu.

SEVGİLİSİNİ UYARMAK İSTEDİ

19 yaşındaki Laura Twyford ayrılığın sonrasında eski sevgilisinin sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarda bir kadınla birlikte olduğunu gördü. Kadını araştırdığında ise onun 3 yıllık ilişkisi olduğunu öğrenerek şok yaşadığını dile getiren Twyford, "Onunla iletişime geçmek için elimden geleni yaptım. Yaşadığım durumu onun da bilmeye hakkı vardı. Diğer kadından açık ilişki yaşadıklarına dair bir cevap aldım. Bunca zamandır beni biliyordu. Bütün arkadaşları, herkes başından beri biliyordu ve hepsi bunu benden bir sır olarak sakladılar. Sadece bir adam tarafından değil, onun kız arkadaşı ve tüm arkadaşları tarafından da kandırıldım" dedi.







