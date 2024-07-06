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    4. Erkek meselesi bu kez iki kadını karşı karşıya getirdi! Kadınların saç saça baş başka girdikleri kavga anları sosyal medyada gündem yarattı

    Erkek meselesi bu kez iki kadını karşı karşıya getirdi! Kadınların saç saça baş başka girdikleri kavga anları sosyal medyada gündem yarattı

    06.07.2024 13:34
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    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    06.07.2024 13:34
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    Hindistan'ın Bihar eyaletinin Bodhgaya bölgesinde çekildiği iddia edilen ve sosyal medyadan paylaşılan görüntülerde iki kadının sokak ortasında bir erkek yüzünden kavga ettikleri anlar yer aldı. O anlarda çevredekilerin kavga eden kadınları ayırmadan sadece izledikleri bir kişinin ise cep telefonuyla kaydettiği görüldü.

    MYNET| DIŞ HABERLER Hindistan'da kaydedilen bir görüntüde iki kadının bir adam için sokak ortasında saç saça baş başa kavga ettikleri görüldü.

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    Video, sosyal medya platformu X'te (eski adıyla Twitter), "İki kadın erkek arkadaşları için kavga ediyor" notuyla paylaşıldı. Görüntüler kısa sürede 29 binden fazla izlenmeye ulaştı. O anlara sosyal medyadan yorum yağdı.

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    Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü görüntülere tepki gösterdi. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Zaman değişiyor, ilk başlarda erkek arkadaşlar kızları için kavga ederdi, şimdi kız arkadaşlar erkek arkadaşları için kavga ediyor" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Adamı merak eden sadece ben miyim?" yorumunu yaptı.

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    Anahtar Kelimeler:
    Hindistan kavga
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