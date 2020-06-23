KADIN
  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. AŞK - CİNSELLİK
  4. Erkeklerin aşık olduğu kadın tipleri

Erkeklerin aşık olduğu kadın tipleri

sebboy sebboy
AŞK - CİNSELLİK HABERLERİ  | Son Güncelleme

Tarz, moda, popülarite derken güzel kadın olmanın anlamı değiştikçe değişiyor.

Erkeklerin aşık olduğu kadın tipleri

Tarz, moda, popülarite derken güzel kadın olmanın anlamı değiştikçe değişiyor. Kimisi saçı ile güzel göründüğünü düşünüyor kimisi kıyafetiyle. Bazen makyaj ön planda bazen de sadelik. Oysa hepimizin hedefi en güzel kadın olmak değil mi? Peki kime göre, neye göre? Kadınlar arasında hep bir güzellik kriteri tartışması vardır elbet. Fakat bir kadın güzelliğini başka kadına göre değil, bir erkeğe göre ortaya koymalı. Peki bu aşamada erkekler ne diyor? Erkekler, "en güzel kadın şöyledir, en çekicisi böyledir" demiyor elbette. Göreceli bir kavram olan güzellik, erkekler için de öyle.

Erkeklerin Bayıldığı Kadın Tipleri Hangileridir?

1. 90-60-90 değil, balık etli kadınlar

Kadınların en büyük dertlerinden birisi şüphesiz fazla kilolardır. Erkeklere güzel görünmek için her geçen gün biraz daha zayıflayan kadınlar boşa uğraşıyor. Çünkü kusursuz olarak bahsedilen zayıf kadın vücudu, erkeklere hiç çekici gelmiyor. Erkekler, ince belli ve çırpı bacaklı olanları değil de halk dilinde "balık etli" dediğimiz kıvamda olanları daha güzel buluyor. Erkeklere göre 90-60-90 ölçülerinde olan ve kemikleri sayılan kadınlar aşık olunacak kadınlar değil. Kemiklerin sayılmasından ziyade yuvarlak hatları olan kadınlar, erkekler için çok daha çekici.

2. Erkeğin gözünü değil, karnını doyuran kadınlar

Bizim şakayla karışık bir klişemiz vardır. Erkeğin kalbine giden yol midesinden geçer. Evet bu bir gerçek. Erkekler, midelerine büyük bir özen gösteren varlıklar. Erkeklerin aşık olduğu kadın tiplerinde olmazsa olmaz özellik lezzetli bir eldir. Erkekler, kalplerine girecek olan kadınların midelerindeki yoldan geçmesini istiyor.

3. Kadınsı duruşunu bozmayan kadınlar

Kadınlar, kendi arasında yüzlerce sınıfa ayrılabilirler. Ama erkekler daha düz mantıklıdır. Erkekler, kadın kadın gibi olsun istiyor. Kadınsı görünmek için çeşitli kıyafet kombinleri yapmak erkekleri etkilemiyor. Erkekler, kadınsı duruşunu bozmayan kadınları seviyor. Erkek tarzı giyimin içinde bile feminen duruşu olan kadınlar ise aşık olunan tipler listesinde ilk sıralarda yer alıyor.

4. Kıskanmanın dozunu abartmayan kadınlar

Kıskançlık, kadınların doğasında var. Dozu iyi ayarlandığı zaman müthiş bir davranış şeklidir. Ama klasik kadın kıskançlığı, erkekleri arkasına bakmadan kaçıran bir durum. Bu nedenle erkekler, yerinde ve zamanında kıskanmayı bilen kadınlardan hoşlanıyorlar.

5. Erkeğini her konuda tamamlayan kadınlar

Erkekler, kadınları kendilerinin diğer yarısı olarak görüyor. Tip olarak yakışmak, işin sadece yüzeysel boyutu. Erkeklere göre zihinsel, fiziksel, cinsel gibi her durumda erkeği tamamlayan kadın, aşık olunacak kadın.

6. Erkeğini sahiplenmeyi bilen kadınlar

Sahiplenilmek, erkek kadın fark etmeden herkesin hoşuna gidiyor. Fakat kadınların annelik güdüsü bu durumun abartılmasına sebep oluyor. Erkekler, kendilerini çocukları gibi gören ve anne gibi davranan kadınlardan hiç haz etmiyor. Erkeği bir öğretmen gibi yeniden eğitmeye çalışan kadınların aksine erkekleri olduğu gibi sahiplenebilen kadınlar, erkeklerin aşık olduğu tipler arasında yer alıyor.

7. Yatakta özgür olmayı bilen kadınlar

Cinsellik, her iki cinste de farklı şekilde algılanıyor. Erkeğin ve kadının haz alma şekli ve doyum noktası elbette farklı olabiliyor. Fakat yatakta bir köle gibi davranan kadınlar, erkeklerin şehvetini söndürüyor. Erkekler, yatakta istediği gibi davranan kadınlara daha çok ilgi duyuyorlar.

8. Erkeklerin güvendiği kadınlar, kendine güvenen kadınlar

Kadınlar, naifliklerini doğru yerde kullanmalılar. Erkekler, karşılarında çekingen ve korkak duran kadınlara aşık olma ihtimallerini sıfır olarak yorumluyor. Kendine güvenen kadınların yanı sıra kendilerini de daha güvende hisseden erkeklerin dikkatini çeken kadın tipi, öz güveni yerinde olan kadındır.

9. Kendisinden önce kokusu gelen kadınlar

Erkekler, burunlarının işaret ettiği kadınlara aşık oluyorlar desek yeridir. Erkeklere göre baharatlı ve sert kokular kullanan kadınlar, şekerli ve yumuşak kokular kullanan kadınlara göre daha etkileyici oluyor.

10. Makyajı gülümsemek olan kadınlar

Sert kadın tavrı, güçlü kadın görüntüsü ve cool davranışlar erkekleri çekmek yerine tam tersine itiyor. Erkekler, güler yüzlü kadın istiyorlar. İçten bir gülüşün tüm düğümü çözeceğini düşünen erkekler, hayatlarına giren kadınların pozitif etkiler yaratmasını istiyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
'Yeni tehlike' diyerek uyardı: Dolmaya başladı'Yeni tehlike' diyerek uyardı: Dolmaya başladı
Eski Sevgiliniz Mesaj Attığında Ne Yapmalısınız?Eski Sevgiliniz Mesaj Attığında Ne Yapmalısınız?
Yenidoğan bebeklerin bu besinleri asla almaması gerekiyor! 1 yaşına kadar bal...Yenidoğan bebeklerin bu besinleri asla almaması gerekiyor! 1 yaşına kadar bal...
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Survivor'da elenen isim belli oldu! İddialı yarışmacı veda etti

Survivor'da elenen isim belli oldu! İddialı yarışmacı veda etti

Survivor Sercan, Nisa'nın yazdığı notları gösterdi! Gizli buluşma itirafı

Survivor Sercan, Nisa'nın yazdığı notları gösterdi! Gizli buluşma itirafı

Güldür Güldür'de flaş ayrılık!

Güldür Güldür'de flaş ayrılık!

Kar gibi beyaz bir cilt için ten açıcı etkili ve doğal yöntemler

Kar gibi beyaz bir cilt için ten açıcı etkili ve doğal yöntemler

Evliliğinize heyecan katacak 9 seks önerisi

Evliliğinize heyecan katacak 9 seks önerisi

Oral seks nedir? Nelere dikkat edilmeli?

Oral seks nedir? Nelere dikkat edilmeli?

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Seks pozisyonları: Zevkin kitabından 100 kamasutra pozisyonu!

Seks pozisyonları: Zevkin kitabından 100 kamasutra pozisyonu!

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Penis büyütme yöntemleri! İdeal penis boyu...

Penis büyütme yöntemleri! İdeal penis boyu...

Son pişmanlık fayda eder mi?: Pişman olan erkeği nasıl anlarsınız?

Son pişmanlık fayda eder mi?: Pişman olan erkeği nasıl anlarsınız?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Eski Sevgiliniz Mesaj Attığında Ne Yapmalısınız?

Eski Sevgiliniz Mesaj Attığında Ne Yapmalısınız?

Balık etli kadınlar daha çok mutlu ediyor

Balık etli kadınlar daha çok mutlu ediyor

Güçlü kadınlar hayatlarında başka kimseye ihtiyaç duymaz

Güçlü kadınlar hayatlarında başka kimseye ihtiyaç duymaz

İlk Buluşmada Yapılması ve Yapılmaması Gerekenler

İlk Buluşmada Yapılması ve Yapılmaması Gerekenler

Feminen kadınların çekici bulunmasının 8 nedeni

Feminen kadınların çekici bulunmasının 8 nedeni

Ayrılık zamanının geldiğinin 10 belirtisi

Ayrılık zamanının geldiğinin 10 belirtisi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.