Erkeklerin aşık olduğu kadın tipleri

Tarz, moda, popülarite derken güzel kadın olmanın anlamı değiştikçe değişiyor. Kimisi saçı ile güzel göründüğünü düşünüyor kimisi kıyafetiyle. Bazen makyaj ön planda bazen de sadelik. Oysa hepimizin hedefi en güzel kadın olmak değil mi? Peki kime göre, neye göre? Kadınlar arasında hep bir güzellik kriteri tartışması vardır elbet. Fakat bir kadın güzelliğini başka kadına göre değil, bir erkeğe göre ortaya koymalı. Peki bu aşamada erkekler ne diyor? Erkekler, "en güzel kadın şöyledir, en çekicisi böyledir" demiyor elbette. Göreceli bir kavram olan güzellik, erkekler için de öyle. Erkeklerin Bayıldığı Kadın Tipleri Hangileridir? 1. 90-60-90 değil, balık etli kadınlar Kadınların en büyük dertlerinden birisi şüphesiz fazla kilolardır. Erkeklere güzel görünmek için her geçen gün biraz daha zayıflayan kadınlar boşa uğraşıyor. Çünkü kusursuz olarak bahsedilen zayıf kadın vücudu, erkeklere hiç çekici gelmiyor. Erkekler, ince belli ve çırpı bacaklı olanları değil de halk dilinde "balık etli" dediğimiz kıvamda olanları daha güzel buluyor. Erkeklere göre 90-60-90 ölçülerinde olan ve kemikleri sayılan kadınlar aşık olunacak kadınlar değil. Kemiklerin sayılmasından ziyade yuvarlak hatları olan kadınlar, erkekler için çok daha çekici.

2. Erkeğin gözünü değil, karnını doyuran kadınlar Bizim şakayla karışık bir klişemiz vardır. Erkeğin kalbine giden yol midesinden geçer. Evet bu bir gerçek. Erkekler, midelerine büyük bir özen gösteren varlıklar. Erkeklerin aşık olduğu kadın tiplerinde olmazsa olmaz özellik lezzetli bir eldir. Erkekler, kalplerine girecek olan kadınların midelerindeki yoldan geçmesini istiyor. 3. Kadınsı duruşunu bozmayan kadınlar Kadınlar, kendi arasında yüzlerce sınıfa ayrılabilirler. Ama erkekler daha düz mantıklıdır. Erkekler, kadın kadın gibi olsun istiyor. Kadınsı görünmek için çeşitli kıyafet kombinleri yapmak erkekleri etkilemiyor. Erkekler, kadınsı duruşunu bozmayan kadınları seviyor. Erkek tarzı giyimin içinde bile feminen duruşu olan kadınlar ise aşık olunan tipler listesinde ilk sıralarda yer alıyor. 4. Kıskanmanın dozunu abartmayan kadınlar Kıskançlık, kadınların doğasında var. Dozu iyi ayarlandığı zaman müthiş bir davranış şeklidir. Ama klasik kadın kıskançlığı, erkekleri arkasına bakmadan kaçıran bir durum. Bu nedenle erkekler, yerinde ve zamanında kıskanmayı bilen kadınlardan hoşlanıyorlar. 5. Erkeğini her konuda tamamlayan kadınlar Erkekler, kadınları kendilerinin diğer yarısı olarak görüyor. Tip olarak yakışmak, işin sadece yüzeysel boyutu. Erkeklere göre zihinsel, fiziksel, cinsel gibi her durumda erkeği tamamlayan kadın, aşık olunacak kadın.