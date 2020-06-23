Erkeklerin Yatakta Sevmediği 10 Şey

Erkekler ve kadınlar sanki başka dünyaların insanları gibi davrana dursunlar, en kötü ihtimalle bir yerde bir araya geliyorlar; yatakta ya da sevişme eylemi her nerede gerçekleşiyorsa. Her iki kutbun da seks sırasında istekleri ve istemedikleri olabilir. Mükemmel seks var mıdır? Vardır belki ama hiç kimse kamasutra öğretilerini yalamış yutmuş değil. Mükemmele yakın olmak için dikkat edilmesi gereken noktalar var mıdır? Kızlar sıkı durun; erkeklerin sevişirken nelerden hoşlanmadıkları konusunda ufak bir ajanlık yaptık. Siz de seks hayatınızın monotonluğundan sıkılmışsanız, önerilerimize kulak verin ve deneyin görün. Erkekler Yatakta Sevmediği Şeyler 1. Ölü balık gibi durmayın Evet, tam anlamıyla erkeklerin seks sırasında açık ara en nefret ettikleri durumların başında partnerlerinin ölü balık gibi durması gelir. Alın adamı evirin çevirin, kendiniz de evrilin çevrilin. Harekette bereket vardır. Bütün hareketin erkeğin omuzlarına yüklenmesi, bir süre sonra onu canından bezdirir. Erkekler partnerlerinin kendilerini memnun etmek istediklerini bilmek ve bunun için çabaladıklarını görmek isterler. Seks sırasında pasif bir kadın yerine en azından kendileriyle aynı ölçüde hareketli bir kadın daha çok ilgilerini çeker. Evet, erkekler sekste etken olmayı daha çok tercih etseler de zaman zaman partnerleri tarafından arzulanmak ve istendiklerini bilmek de talepleri arasındadır. O nedenle edilgen kadınlar yerine karşılık alabildikleri kadınlarla sevişmeyi tercih ederler.

2. Ses verin, ama gerçekten Sus pus olmayın. Karşınızdaki kişiye onunla sevişirken sizin de zevk aldığınızı hissettirin. Tabii kurt gibi de ulumayın. Sahtelik hemen belli olur. Az ve öz. Kendinizi bıraktığınızda emin olun mırıltılarınız sevişmelerinizi canlandıracaktır. Konuşmayı da ihmal etmeyin. Bu kadar kelime çeşitliliği içerisinde bütün iletişiminiz garip seslerden ibaret olmasın. Erkekler, sevişme sırasında kadınlardan gelen fısıltıları severler. Hele övücü kelimelere bayılırlar. Bu onların şevkini artırır. 3. Bakımsız kadınlar Kendinizi karşınızdakinin yerine koyun. En son beş gün önce suya sabuna dokunmuş bir adamla birlikte olmak ister miydiniz? Erkekler de muhtemelen istemezler. Tamam kabul ediyoruz, bir kadın olarak bakımlı olmak, bir erkek olarak bakımlı olmaktan zor. Ama şık bir banyonun ardından ışıl ışıl bir vücuda dokunmak kimin hakkı değil. Şöyle yanından geçerken mis gibi kokma zamanı. Penye iç çamaşırları yerine, vücuda uçuş uçuş bir hava veren satenlere geçme zamanı gelmiş olabilir. Bu tarza alışmak kolay olmasa da ufak başlangıçlar ile ısınma turlarına başlayabilirsiniz.

4. Başarısızlık duygusu Bu erkeğe ait bir duygu. Genellikle seks sırasında başarısız oldukları duygusu onları fena yıpratır. Bu konuyu çözmenin size düşen tarafı ise onları biraz yüreklendirmek. Belki oturup konuşabilirsiniz. Ayrıca herkes her an aynı performansı gösteremez. Özellikle ülkemizde erkeklik duygusunun seks becerisi ile körüklendiğini düşünürsek, başarısızlık kendilerinden bile soğumalarına yol açabilir. Bu konuda en ufak bir çekince hissettiklerinde de desteği partnerlerinden beklemeleri doğal. Hoş erkekler bu durumu birlikte oldukları kadınlarla konuşmaktan pek hoşlanmazlar ama anlaşılmayı da severler. 5. Sevişmek yerine etrafıyla ilgilenen kadınlar Omuz üzerinden televizyon seyretmek, perdelerin ne kadar kirli olup olmadığını kontrol etmek gibi seks yerine zihni dağıtan ve o an gerçekten acelesi olmayan düşünceler içinde olmak, erkekler için yataktan kendilerini atma nedenlerinden biridir. Bu davranış şekli erkeğin de konsantre olmasının önünde büyük engel. Kadının aklının ilişkide değil, havada asılı kaldığı durumlarda inanın erkek de seksten pek zevk almayacaktır. Emin olun sevişmeyi hemen bitirmek gibi bir davranışa kapılma ve sonrasında isteksiz davranma ihtimalleri yüksektir.

6. Dur, dokunma Erkeklerin kadınlarda sevmedikleri bir başka durum da, sürekli engellenmek. Dokunma karşıtı bütün eylemler onların çabucak, yaşadıkları heyecanlı andan soğumalarına neden olur. Daha özgür ve engellemeyen kadınlar ile birlikte olan erkeklerin, seks sırasında performanslarının da arttığı bilinir. Erkekler utangaç kadınlarla birlikte olmayı sevmezler. Öncelikle erkek dünyasında seks yapmanın utanılacak bir durum olduğu bilgisi uzun zaman önce yok oldu. Kadınlardan da bu yaklaşımı beklerken, partnerlerine de rahatça dokunup, öpmek isterler. Kadınların pasif davranmaları kadar, sınırlayıcı olmaları da erkekleri soğutan davranışlardan biri. Hatta sonu cinsel isteksizliğe kadar varabilir. 7. Mutfaktaki kadar temizlik takıntısı göstermek Her ne kadar temizlik seks için vazgeçilmez bir kural olsa ve erkeklerin buna dikkat ettiği bilinse de bir de aşırı titizlik meraklıları var. Temizlik kaygısıyla seksi bir eziyete döndüren ve belirli sınırlar içine sokan kadınlar da ilişkilerin en istenmeyen tipleri arasında. Bedensel temasın önündeki engellerden biri de kadınların temizlik kaygısıdır. Nihayetinde bulaşık yıkamıyorsunuz. Seks bu; hormonlar, ter, salgılar birbirine karışarak etrafa bir koku yayacak tabii. Bu kokuların çoğunun seks sırasında tahrik edici özelliği olduğu da kesin.