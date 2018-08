Erkenci Kuş 10. yeni bölüm 2.fragmanı: Sanem'in dileği tuttu mu? (Erkenci Kuş son bölüm izle)

Erkenci Kuş 10. yeni bölüm 2. fragmanı Star TV tarafından yayınlandı. Salı günleri ekrana gelen yazın en ilgi çeken dizisi Erkenci Kuş'un başrollerinde başarılı uyumları ile dikkat çeken Demet Özdemir ile Can Yaman yer alıyor. Erkenci Kuş yeni bölüm fragmanında Sanem'in dilek ağacına astığı kağıtta ne yazıyordu merak ediliyor. Can ise Sanem'in yazdığını bulmaya çalışıyor. Can, Polen'den ayrıldığını söylediği Erkenci Kuş 10. bölüm fragmanında Sanem de Levent'in Albatros olduğu konusunda yanıldığını itiraf ediyor. Sanem ile Can'ın neredeyse dudak dudağa geldikleri sahne ise ikilinin hayranları tarafından heyecanla izlendi. İşte Erkenci Kuş 10. yeni bölüm 2. fragmanı...

ERKENCİ KUŞ 10. YENİ BÖLÜM 2. FRAGMANI

ERKENCİ KUŞ 10. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Erkenci Kuş yeni bölüm fragmanında Sanem'in nişanını attığı haberi şirketteki arkadaşları tarafından alkışlarla tebrik edildi(!). Diğer yandan Sanem ile Can'ın birbirlerine çok yakınlaştıkları fakat beklenen öpüşmenin yine gerçekleşmediği dikkatleri çekiyor.

ERKENCİ KUŞ 10. YENİ BÖLÜM ÖN İZLEME

Erkenci Kuş 10. bölüm ön izleme sahnesi, son bölümden sonra yayınlandı. Yeni bölümde ikili bıraktıkları yerden atışmaya devam ediyorlar. İkilinin arasına son bölümde Polen ve Levent girmişti. Sanem, Polen'i; Can da sahte Albatros'u kıskanmışlardı. Erkenci Kuş yeni bölüm ön izlemesinde Sanem ve Can'ın kıskançlık krizleri sürüyor. İkilinin atışması izleyenleri eğlendirirken Sanem'in hapşırmasına sinirle Can'ın "Çok Yaşa" demesi ve aynı şekilde Sanem'in de sinirle "Siz de görün" demesi hayranlarını güldürdü. İşte Erkenci Kuş 10. bölüm ön izlemesi...