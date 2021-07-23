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Ermenistan ordusunun açtığı ateş sonucu Azerbaycan askeri şehit oldu

23.07.2021 17:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ermeni askerlerin sınırdaki Kelbecer’de bulunan Azerbaycan askerlerinin bulunduğu mevzilere ateş açması sonucu 1 askerin şehit olduğu bildirildi.

Ermenistan ordusunun açtığı ateş sonucu Azerbaycan askeri şehit oldu

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 23 Temmuz yerel saatle 16.00’da Kelbecer ilinde bulunan Azerbaycan mevzilerinin, Ermenistan’ın Basarkeçer bölgesinde konuşlanan Ermeni askerler tarafından ateş altına alındığını belirtildi. Söz konusu bölgede Ermeni keskin nişancısının açtığı ateş sonucunda Ferman Yagublu adlı Azerbaycan askerlerinin şehit düştüğü aktarıldı.

Olayın yaşandığı bölgede Azerbaycan ordusunun gereken tedbirleri aldığı ve Ermeni tarafının bu tür provokasyonlarla iki ülkenin devlet sınırındaki durumu daha da gerginleştirme niyetinde olduğu ifade edildi.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
şehit Azerbaycan Ermenistan
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