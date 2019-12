Erol Bulut: Futbolda yabancı kuralı kaldırılmalı

Erol Bulut, öğrencilerin şampiyonluk ile ilgili sorularını, "Hedefimiz elbette şampiyon olmak. Kulübün ve teknik direktörün hedefinde her zaman şampiyon olmak vardır. Bunun için takımın ortaya koyacağı performansın her zaman iyi olması gerekiyor. Takımımın şu anki performansından memnunum. 16 hafta geçti, oynadığımız bütün maçlarda hep üstün takım Alanyaspor oldu. Pozisyon anlamında, gol beklentisi olan takımlar içinde şu an ilk 2’nin içerisindeyiz. Pozisyonları değerlendirseydik Sivas’ın pozisyonunda bizim olmamız gerekirdi. Çok gol kaçırıyoruz ama önemli olan pozisyonlara girebilmektir. Şampiyonluğu konuşmak için henüz çok erken. Ligde ilk 8’de olmak istiyoruz" sözleriyle cevaplandırdı.

ALANYASPOR'A 2 YENİ TRANSFER

Takıma yeni transfer yapılıp yapılmayacağıyla ilgili de konuşan Erol Bulut, "Başkanımız ve yönetimimizle elbette bunun değerlendirmesini yapacağız. Takımımıza 2 transferle takviye yapacağız. Transferlerle ilgili şimdiden bir isim vermem doğru olmaz. Sağ bek pozisyonunda bir problemimiz yok ama hücum anlamında 2 transfer olacak" diye konuştu.