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Erol Evgin: Koronavirüs yetmedi, bir de savaş çıktı!

26.02.2022 14:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erol Evgin, önceki akşam sahne aldı. Gülben Ergen'den sonra sahneye çıkan Evgin, gecenin açılışını "Rüya" isimli şarkısıyla yaptı.

Erol Evgin: Koronavirüs yetmedi, bir de savaş çıktı!

Usta sanatçı Erol Evgin, İzleyenlere "Hoş geldiniz." dedikten sonra, "Koronavirüs yetmedi, bir de savaş çıktı başımıza... 'Vatan savunması dışında savaş cinayettir.' demiş Gazi Mustafa Kemal Atatürk. 100 yıl önce söylemiş, ne kadar değerli bir söz..." ifadelerini kullandı.

SEVİLEN ŞARKILARINI SESLENDİRDİ

Erol Evgin, gecede "Sitem", "Ateşle Oynama", "Deli Divane", "Bir Bakışın Yetti" gibi sevilen şarkılarını İstanbullularla hep bir ağızdan söyledi.

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İzleyenler arasında olan Gonca Vuslateri ve annesi Züleyha Ertan, Metin Özülkü, Mimar Eren Yorulmazer, Hakan Eren ve Gülşah Saraçoğlu, konserin ardından Evgin'i, kulisinde ziyaret edip, hatıra fotoğrafı çektirdi.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Erol Evgin
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