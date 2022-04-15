Erşan Kuneri GELİYOR! Cem Yılmaz'ın yeni dizisi Erşan Kuneri ne zaman yayınlanacak? Erşan Kuneri kimdir?

Ünlü komedyen Cem Yılmaz'dan yeni bir yapım daha geliyor. Merakla beklenen Erşan Kuneri'nin yayın tarihi belli oldu. Gora ile Arif V 216 filmlerinde seyirci karşısına çıkan Erşan Kuneri karakterinin maceralarının anlatılacağı dizinin detayları izleyicileri heyecanlandırmaya başladı. İşte Erşan Kuneri dizisine dair sorulan soruların ayrıntılı cevapları...

ERŞAN KUNERİ NE ZAMAN,NEREDE YAYINLANACAK?

G.O.R.A.' ile 'Arif V 216'da yer alan fenomen karakter Erşan Kuneri'nin 1970'lerin sonu ve 1980'lerin başında yaşadıklarını konu alacak dizinin ilk sezonu 8 bölümden oluşacak.

Netflix, resmi sosyal medya hesaplarından Erşan Kuneri dizinin yayın tarihini duyurdu. Twitter'dan yapılan paylaşımda, "Medar-ı iftiharımız Kuneri Film artık bizimle. Erşan Kuneri 13 Mayıs'ta sadece Netflix'te oynuyor" ifadeleri kullanıldı.

ERŞAN KUNERİ KİMDİR?

Erşan Kuneri, Cem Yılmaz filminde yer alan renkli karakterlerden biridir. GORA ve Arif v 216 filmleriyle tanıdığımız Erşan Kuneri Film yapımcısı ve eğlence mekanı sahibidir. Dizide erotik film yapımcısı olan Erşan Kuneri’nin 1975-78 arasındaki sinema macerasını konu alınacak.

ERŞAN KUNERİ OYUNCULARI KİMLERDİR?

Cem Yılmaz'ın açıklamasına göre, kendisinin de yer aldığı dizide Nilperi Şahinkaya, Ezgi Mola, Uraz Kaygılaroğlu, Zafer Algöz, Bülent Şakrak, Çağlar Çorumlu ve Merve Dizdar rol alacak.

