Ertuğrul Özkök'ten olay itiraf! 'Gonca Vuslateri'mi dikizledim'

Radyo D'de Instagram canlı yayında Adem Metan'a konuk olan Gazeteci Özkök, Twitter'dan sıkıldığını, siyaset ortamının kutuplaşmasının kendisine göre olmadığını söyledi.

Usta gazeteci Özkök, "Allah'tan buraya siyaset sokmuyorlar. Twitter'dan hiç haz etmiyorum. Çünkü trolleşti. İnsanların hakaret hakkı bir özgürlük olduğunu görüp herkesin herkese iftara attığı pislik bir hale geldik. Tamam bana göre tamam özgürlükler ama bana göre Instagram daha iyi. Burada centilmenlik var gibi insanlar buraya siyaset sokmuyor. Ben siyasetteki kutuplaşmadan dolayı hangi görüşten olursa olsun benim hoşuma gitmiyor artık. Benim yerim Instagram. Burada içim açılıyor. Bazen canlı yayına da giriyorum takip ediyorum. Koronavirüs bizi röntgenci hale getirdi. Karşı tarafta herkes açıyor yatak odasını. Geçenlerde Gonca Vuslateri açmış bende dikizledim evini. Millet gece iki de kahve molası yapıyor." dedi.

