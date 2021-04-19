Erzincan’da alışverişlere 'her aileden bir kişi' kısıtlaması getirildi

Sağlık Bakanlığı, illere göre 7 gün her 100 bin kişide görülen koronavirüs güncel vaka sayılarını yayımladı. Verilere göre Erzincan’da vaka sayısı 100 bin kişide 593,35 oldu. Çok yüksek riskli iller arasında bulunmaya devam eden Erzincan’da vaka sayılarının 100 bin kişide 593,35 olması üzerine bugün yeni alınan kararlar Erzincan Valiliğinin sosyal medya hesabı üzerinden yayımlandı.

İŞTE ALINAN KARARLAR

“1- 14 Nisan 2021 tarihli ve 04-04 sayılı İl Umumi Hıfzıssıhha Meclis kararında belirtilen sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik tanınan muafiyetler, açıkça belirtildiği şekilde muafiyet nedenine ve buna bağlı olarak zaman ve güzergâh ile sınırlı olup, muafiyetlerin kötüye kullanımı engelleyecek şekilde idari/adli yaptırımların istisnasız uygulanmasına, ayrıca kısıtlama uygulanan günler ve saatlerde market, bakkal, manav vb. tüm yerlerde her aileden yalnızca 1 kişinin içeriye kabul edilmesine.

2- Ramazan ayı süresince fırınlarda özellikle iftar saatine yakın oluşan kalabalıkların engellenebilmesi için tüm fırınlarda saat 14:00’dan iftar saatine kadar tamamen dışardan satış yapılacak şekilde gerekli tedbirlerin alınmasına, ayrıca belirlenen saatlerde içeriye müşteri kabul edilmemesine.