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  4. Erzincan'da kontrolden çıkan otomobil karşı şeride geçip tır ile çarpıştı! Sürücüsü hayatını kaybetti

Erzincan'da kontrolden çıkan otomobil karşı şeride geçip tır ile çarpıştı! Sürücüsü hayatını kaybetti

24.07.2022 09:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzincan'da sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu refüjü aşan otomobil, karşı şeride geçerek tır ile kafa kafaya çarpıştı. Feci kazada otomobilin sürücüsü Halil Şenkalp aracında sıkışarak hayatını kaybetti.

Erzincan'da kontrolden çıkan otomobil karşı şeride geçip tır ile çarpıştı! Sürücüsü hayatını kaybetti

Erzincan Yaylabaşı Alsancak Mahallesinde meydana gelen kazada alınan bilgiye göre, Halil Şenkalp idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu refüjü aşarak karşı şeride geçti. Otomobil, karşı istikametten gelen tır ile kafa kafaya çarpıştı.

ARACINDA SIKIŞARAK HAYATINI KAYBETTİ

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, otomobil sürücüsü Halil Şenkalp'in aracında sıkışarak hayatını kaybettiğini belirledi. Şenkalp'in cansız bedeni İtfaiye ekipleri tarafından otomobilden çıkarılarak, hastane morguna kaldırıldı.

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Kazaya ilk müdahale mehter takımından: &quot;İnsanlık görevimizi yaptık&quot;Kazaya ilk müdahale mehter takımından: "İnsanlık görevimizi yaptık"

Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Erzincan
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