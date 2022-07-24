Erzincan'da kontrolden çıkan otomobil karşı şeride geçip tır ile çarpıştı! Sürücüsü hayatını kaybetti

Erzincan Yaylabaşı Alsancak Mahallesinde meydana gelen kazada alınan bilgiye göre, Halil Şenkalp idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu refüjü aşarak karşı şeride geçti. Otomobil, karşı istikametten gelen tır ile kafa kafaya çarpıştı.
Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, otomobil sürücüsü Halil Şenkalp'in aracında sıkışarak hayatını kaybettiğini belirledi. Şenkalp'in cansız bedeni İtfaiye ekipleri tarafından otomobilden çıkarılarak, hastane morguna kaldırıldı.
Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.
(İHA)
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