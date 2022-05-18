Erzurum'da kan donduran vahşet! 16 yıldır kayıptı, cinayete kurban gittiği ortaya çıktı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'nde kurulan özel ekip, 2006 yılında kaybolan, o dönem yapılan çalışmalarda izine ulaşılamayan Recep Akpınar'ın dosyasını incelemeye aldı. Dosyayı çok yönlü ele alan ekip, 6 aylık çalışmanın ardından Akpınar’ın kaybolmadan bir gün önce Mehmet G. ile Necmi A. ile ayrı ayrı görüldüğünü tespit etti. Yapılan araştırmada, bu iki kişinin birbirleriyle irtibatta oldukları tespit edildi. Özel ekip, 2 şüpheliyi Erzurum ve Aydın'da yakalayarak gözaltına aldı.

Erzurum'a getirilen şüphelilerden Mehmet G.'nin polise verdiği ilk ifadesinde Recep Akpınar'ı arkadaşı Necmi A. ile öldürerek gömdüklerini ve yerini gösterebileceğini söyledi. Cinayet Büro Amirliği ekipleri Mehmet G.'nin yer göstermesi sonucu Kop Dağı'nın eteklerinde kazı yapıldı. Kadavra köpeklerinin de kullanıldığı çalışmalarda Recep Akpınar'a ait olabileceği değerlendirilen bulgu ve deliller toplanarak Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Emniyetteki ifadesinde olayı itiraf ettiği öğrenilen Necmi A.'nın, Recep Akpınar'a borçlu olduklarını, ödeyemeyince cinayeti işlediklerini söylediği bildirildi. Her 2 şüphelinin ifadesinde adı geçen Necmi A.'nın kardeşi Mitat A. da yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

(DHA)

