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  4. Esad'dan kritik 'Türkiye' açıklaması! "Türk askerinin çekilmesi şart değil'

Esad'dan kritik 'Türkiye' açıklaması! "Türk askerinin çekilmesi şart değil'

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
27.08.2024 10:41
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Türkiye ile Suriye arasındaki ilişkileri düzeltme girişimleri devam ederken Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'dan yeni açıklamalar geldi. Türk askerlerinin Suriye topraklarından çıkmasını istediğini belirten Esad, bunun görüşmelerin başlaması için bir ön koşul olmadığını vurguladı.

Suriye Devlet Başkanı Esad, Suriye-Türkiye ilişkilerini düzeltme çabalarının henüz somut bir sonuç vermediğini belirterek, Türk askerlerinin Suriye'den çekilmesini istediğini ancak bunun normalleşme görüşmeleri için bir şart olmadığını belirtti.

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"TÜRK ASKERLERİNİN ÇEKİLMESİ ŞART DEĞİL"

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Suriye Parlamentosunda yaptığı konuşmada Türkiye ile ilişkilere de yer verdi.

Esad, Suriye-Türkiye ilişkilerini düzeltme çabalarının henüz somut bir sonuç vermediğini belirterek, Türk askerlerinin Suriye'den çekilmesini istediğini ancak bunun normalleşme görüşmeleri için bir şart olmadığını belirtti.

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GİRİŞİMLER HENÜZ SONUÇ VERMEDİ

Bugüne kadar yapılan görüşmelerden sonuç alınamadığını kaydeden Esad; Rusya, İran ve Irak'ın arabuluculuk çalışmalarına yönelik "Arabulucuların ciddiyetine ve samimi çabalarına rağmen girişimler kayda değer bir sonuç vermedi." dedi.

"SORUN TOPLANTI DEĞİL, TOPLANTININ İÇERİĞİ"

Esad, geçen ay yaptığı açıklamada, "Sorun toplantı değil, toplantının içeriği" demişti.

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Esad, şu ifadeleri kullandı:

"Görüşmenin temeli nedir? Terörizmi desteklemek ve Suriye topraklarından çekilmek gibi sorunların nedenlerini sona erdirmek mi? Sorunun özü budur. Sorunun özü hakkında bir tartışma olmasaydı, böyle bir toplantı ne anlama gelirdi?"

Esad, ikili ilişkileri geliştirmeyi amaçlayan her türlü girişime olumlu yanıt vereceğini ancak öncelikle bu tür görüşmelerin temelinin atılması gerektiğini sözlerine ekledi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Zirvesi'nin ardından düzenlediği basın toplantısında, "Özellikle Sayın Esed'e 'Ya ülkeme gel veya üçüncü bir ülkede bu görüşmeyi yapalım' çağrımı iki hafta önce yaptım. Bu konuyla ilgili olarak da Dışişleri Bakanımı görevlendirdim. O da muhataplarıyla görüşmek suretiyle inşallah bu dargınlığı, kırgınlığı aşmak suretiyle yeni bir süreci başlatalım istiyoruz." ifadesini kullanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
suriye Asker Türkiye Beşar Esad
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