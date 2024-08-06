Eser Yenenler 1 ayda tam tamına 12 kilo verdi! Son halini görenler çok şaşırdı

MYNET-Yetenek Sizsiniz Türkiye, 3 Adam, Eser Yenenler Show, Yol Arkadaşım gibi projelerde yer alan Eser Yenenler son dönemde YouTube üzerinden yaptığı programlarla adından söz ettirmeyi başarıyor.

Son olarak eşi Berfu Yenenler ile 'Cevap Ver Türkiye' programını yapan Yenenler şimdi de verdiği kilolarla dikkat çekti. Ünlü bir ayda tam tamına 12 kilo verdiğini açıkladı.

Diyet ve sporla zayıfladığını dile getiren Eser Yenenler eşi Berfu ile bir iddiaya daha girerek sekiz kilo daha vermek istediğini söyledi.

SON HALİNE YORUM YAĞDI

Yenenler'in son hali kısa sürede sosyal medyada gündem olurken 'bayağı zayıflamış', 'çok iyi zayıflamış' 'baya ödem atmış' gibi yorumlar yapıldı.