MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Eser Yenenler 15 günde 7 kilo verdi! Son hali herkesi şaşırttı

Eser Yenenler 15 günde 7 kilo verdi! Son hali herkesi şaşırttı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
18.07.2024 08:05
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çok Güzel Hareketler Bunlar adlı komedi programı ile ünlenen Eser Yenenler son dönemde YouTube üzerinden yaptığı programlarla adından söz ettiriyor. Eşi Berfu Yenenler ile çektiği komik videolarla da dikkat çeken ünlü isim şimdi de verdiği kilolarla gündemde. Eser Yenenler 15 günde 7 kilo verdi. Son haliyle herkesi şaşırttı.

Eser Yenenler 15 günde 7 kilo verdi! Son hali herkesi şaşırttı

Yetenek Sizsiniz Türkiye, 3 Adam, Eser Yenenler Show, Yol Arkadaşım gibi projelerde yer alan Eser Yenenler son dönemde YouTube üzerinden yaptığı programlarla dikkat çekiyor.

15 GÜNDE 7 KİLO!

Son olarak eşi Berfu Yenenler ile 'Cevap Ver Türkiye' programını yapan Eser Yenenler şimdi de verdiği kilolarla dikkat çekti. Ünlü isim 15 günde 7 kilo verdiğini açıkladı.

eser 22

Diyet ve sporla zayıfladığını dile getiren Eser Yenenler son halini ve eski halini kıyasladığı bir karesini de paylaştı.

ESERB 3

SON HALİNE YORUM YAĞDI

Yenenler'in bu görüntüsü kısa sürede gündem olurken 'baya zayıflamış', 'kısa sürede çok iyi vermiş', 'baya ödem atmış' gibi yorumlar yapıldı.

Arda Güler'le bir araya geldi! O kare gündem olduArda Güler'le bir araya geldi! O kare gündem oldu
Anahtar Kelimeler:
Berfu Yenenler Eser Yenenler
En Çok Okunan Haberler
Demir ve sopalarla saldırdılar! Damat komalık oldu, gelinin ailesi ise bıçaklanıp darp edildi

Demir ve sopalarla saldırdılar! Damat komalık oldu, gelinin ailesi ise bıçaklanıp darp edildi

Bülent Ersoy programdan ayrıldı! Sebebini böyle açıkladı

Bülent Ersoy programdan ayrıldı! Sebebini böyle açıkladı

Yer: İstanbul! Dehşet anları kamerada! Sokak ortasında kurşun yağdırdı

Yer: İstanbul! Dehşet anları kamerada! Sokak ortasında kurşun yağdırdı

CHP'den Tanju Özcan kararı! Kılıçdaroğlu 'Sana verdiğim emeklere yazık' diyerek tepki göstermişti

CHP'den Tanju Özcan kararı! Kılıçdaroğlu 'Sana verdiğim emeklere yazık' diyerek tepki göstermişti

Merkez Bankası'dan bankalara talimat! KKM'ye uygulanan faiz oranları değişti!

Merkez Bankası'dan bankalara talimat! KKM'ye uygulanan faiz oranları değişti!

Eski erkek arkadaşıyla tartıştıktan sonra rezidansın 7. katından atlayan genç kadın hastanede hayatını kaybetti

Eski erkek arkadaşıyla tartıştıktan sonra rezidansın 7. katından atlayan genç kadın hastanede hayatını kaybetti

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Prime Day başladı! Ünlü markalarda büyük indirimler

Prime Day başladı! Ünlü markalarda büyük indirimler

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Yazın bir çift Crocs yeter! Ayaklarınızı konforla buluşturun

Yazın bir çift Crocs yeter! Ayaklarınızı konforla buluşturun

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.