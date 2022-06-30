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Eser Yenenler ve Berfu Yenenler'in doğaya kaçması hüsranla sonuçlandı! "Yangın çıktı, yarasalar bastı, tilkiler geldi ve..."

30.06.2022 15:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eser Yenenler ve Berfu Yenenler, şehrin kalabalığından kaçmak için taşındıkları Kemerburgaz'daki orman içinde müstakil evde kabus dolu günler yaşadı. Ev sahibinin kirayı 4 kat artırmak istemesi sonrası evden taşınan Berfu Yenenler "Ev canlı gibiydi, kendi kendine yaşıyordu" dedi.

Eser Yenenler ve Berfu Yenenler'in doğaya kaçması hüsranla sonuçlandı! "Yangın çıktı, yarasalar bastı, tilkiler geldi ve..."

Eser Yenenler ve Berfu Yenenler çifti pandemi döneminde şehirden uzaklaşmak için Kemerburgaz'da, orman içinde, müstakil, lüks bir eve taşındı. Ev sahibi kirayı 4 katına çıkarmak isteyince ünlü çift evden taşındı.

Berfu Yenenler taşınmadan önce evde kabus dolu günler geçirdiklerini Sabah'a yaptığı açıklamada anlattı.

Berfu Yenenler, herkesin rüyasını süsleyen kütük evlerde yaşamanın sanıldığı kadar kolay olmadığını söyledi. "İlk bir sene çok güzel geçti. Ardından ev bizi çok mutsuz etmeye başladı" diyen Berfu Yenenler konuşmasında şunları söyledi:

"Masrafı fazlaydı. Ev canlı gibiydi, kendi kendine yaşıyordu. Yangın çıktı, evi yarasalar bastı, tilkiler geldi, bacaya eşek arıları yuva yaptı. Evin camları kırıldı, kalorifer düştü, tesisat patladı. Bu arada biz yokken esrarengiz birisi de eve girmiş. Çok korktuk, büyük maceraydı."

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Ünlü çift eve 10 milyon lira ödemişti.

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Anahtar Kelimeler:
Berfu Yenenler Eser Yenenler
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