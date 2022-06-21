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  4. Eşi "Bana 5 yıl önce tecavüz etti, şimdi taciz ediyor" dedi, evine çağırıp öldürdü! Cesedin yanındaki notta bakın ne yazıyordu

Eşi "Bana 5 yıl önce tecavüz etti, şimdi taciz ediyor" dedi, evine çağırıp öldürdü! Cesedin yanındaki notta bakın ne yazıyordu

21.06.2022 20:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eyüpsultan’da meydana gelen olayın her detayı adeta kan dondurdu. 36 yaşındaki Aslan İlhan’a eşi, 39 yaşındaki Abdullah Koşar için "Bana 5 yıl önce tecavüz etti. Şimdi yine taciz ediyor" dedi. Bunun üzerine Koşar’ı evine çağıran İlhan, başına silahla ateş ederek Koşar’ı öldürdü ve kayıplara karıştı. Koşar’ın cesedinin yanında bulunan not ise dehşete düşürdü. Cesedin yanında "Namussuzluğun bedelidir" yazılı bir not olduğu görüldü. İlhan'ın yakalanması için çalışma başlatıldı.

Eşi "Bana 5 yıl önce tecavüz etti, şimdi taciz ediyor" dedi, evine çağırıp öldürdü! Cesedin yanındaki notta bakın ne yazıyordu

Kan donduran olay, dün akşam saat 22.00'de Eyüpsultan Yeşilpınar Mahallesi Gürpınar Caddesi'ndeki bir evde meydana geldi. İddiaya göre Aslan İlhan’a eşi S. İlhan, Abdullah Koşar adındaki kişinin 5 sene önce kendisine tecavüz ettiğini ve 1 ay önce de tekrar taciz etmeye başladığını söyledi. Bunun üzerine dehşete düşüren olay gerçekleşti.

MESAJ ATIP EVE ÇAĞIRDI

Aslan İlhan eşinin söyledikleri üzerine Abdullah Koşar'a karısının telefonundan mesaj atıp evlerine çağırdı.

TABANCAYLA BAŞINDAN VURDU

Aslan İlhan mesaj sonrası eve gelen Koşar'ı karısının gözü önünde tabancayla başından vurdu.

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CESEDİN YANINA NOT BIRAKTI

Kanlar içinde yere yığılan Koşar hayatını kaybederken, Aslan İlhan ise 'Namussuzluğun bedelidir' notunu bırakarak kaçtı.

"5 YIL ÖNCE BANA TECAVÜZ ETTİ"

Olayın S. İlhan'ın polise verdiği ifadesinde, "Abdullah Koşar 5 yıl önce bana tecavüz etti. Geçen ay tekrar mesaj atıp beni yanına çağırdı. Önce sesimi çıkarmadım ama bir hafta önce eşime durumu anlattım. Bunun üzerine eşim çok sinirlendi ve benim telefonumdan Abdullah'a mesaj atarak eve çağırdı. Olay benim gözümün önünde oldu. İlhan kaçtı, ben de o panikle kayınbiraderim Erdal'ın evine gittim" dedi.

Olayla ilgili inceleme başlatan polis, şüpheli İlhan Aslan'ın yakalanması için çalışıyor. (İHA)

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