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  4. Eşi Çağla Gizem Şahin 5 aylık hamile! Ahmet Kural oğlunun ismini açıkladı

Eşi Çağla Gizem Şahin 5 aylık hamile! Ahmet Kural oğlunun ismini açıkladı

19.12.2023 16:51 | Son Güncelleme:
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Bu yaz nikah masasına oturarak dünyaevine giren ünlü oyuncu Ahmet Kural ve avukat eşi Çağla Gizem Şahin kısa bir süre önce bebek beklediklerini duyurmuştu. Gökay Kalaycıoğlu'nun sunduğu 360 Derece programına katılan Ahmet Kural oğlunun ismini ilk kez açıkladı.

Dört senedir birlikte olan Ahmet Kural ve avukat Çağla Gizem Şahin çiftinin ilişkisi bir dargın bir barışık devam ediyordu. Mayıs ayında yeniden barışma kararı alan çift, geçtiğimiz temmuz ayında Bodrum Cennet Koyu'nda sevenlerinin olduğu bir düğünle evlendi.

Evlenmelerinin üzerinden çok geçmeden Ahmet Kural ve Çağla Gizem Şahin mutlu haberi sosyal medya hesaplarından duyurdu. Kural eşiyle pozlarını 'Çok heyecanlıyız' notu ile paylaştı.

Ahmet Kural 1

Erkek bebek bekleyen ünlü çiftin oğullarına verecekleri isim de ortaya çıktı. Gökay Kalaycıoğlu'nun sunduğu 360 Derece programına katılan Ahmet Kural oğlunun ismini ilk kez açıkladı.

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Kural, 'İnşallah baba olacağım. Beşinci aya girdi. Erkek olacak. İnşallah sağlıklı sıhhatli doğar. İnşallah Allah bir kız çocuğu da nasip eder. Daha doğmadan büyük bir heyecan sardı bizi. Kalabalık ve çocuğu bol olan ailelerde yetiştik. Çok istiyoruz ama kesin değil. Kemal ismini çok istiyoruz. Mustafa Kemal'den geliyor ismi. İnşallah olgun kemâle ermiş bir çocuk olur.' dedi.

Ahmet Kural 3

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