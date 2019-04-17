Esin Moralıoğlu: Kiloyla mücevher alırım

90'lı yılların aranan isimlerinden Esin Moralıoğlu, Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa programına konuk oldu.
Moralıoğlu, merak edilen yeni hayatını canlı yayında anlattı. Şimdilerde emlak işi yaptığını söyleyen ünlü isim "Arsa alıp dükkana çeviriyorum. Bir ayağım Amerika'da. Bir çok manken arkadaşımın elinden parasını alıp, 'önce evin olsun' diyerek ev sahibi yapmışımdır.
İstanbul'un artık taşı toprağı altın. 7 tepe oldu 70 tepe. İstanbul'da Kurtköy'den Büyükçekmece'ye nereye yatırım yaparsanız yapın kazanırsınız." diyor.
Estetik konusunda açık sözlü olan Esin Moralıoğlu "Yüzüme botoks yaptırıyorum. Çünkü çok enerjik ve mimikleriyle yaşayan bir kadınım" diyor.
Samimi açıklamalarıyla olay olan Moraoğlu'nun bakın başka neler dedi:
"Ekranı özlemiyorum. Benim içimde bir artist yok. Pek çok insan yanıldı. Beni filmlerde oynattılar ama sanatçılık başka türlü bir şey. Onu giyinirsin. Ben iyi bir tüccarım.
Bir gün 'ben modelliği bırakacağım' dedim. Bir gecede jübile bile yapmadan bıraktım. 2 yıl Hawaii'de yaşadım.
Eşimle tanıştım. Bir parmak şıklatması 'ben evleneceğim' dedim. 30. gün evlendik. 4 yıl sonra boşandık. 13 yıl aynı çatı altında yaşadık. Artık tamamen bitti. Oyun arkadaşınla beslenebildiğin yere kadar gidiyorsun. Tıkandığın yerde onu idame ettirmek gereksiz.
Para göreceli bir kavram. Bill Gates'e göre çok fakir olabilirim, Fatma Hanım'a göre çok zengin olabilirim. Akşam yediğimiz bir tabak yemek.
"BENİ MÜCEVHERLE KANDIRABİLİRLER Mİ?"
Para kazanmak kolay bir iş demiyorum. 'Üreten insan kimseye muhtaç olmadan yaşar' diyorum. Özel uçakla gitmeyebilirsin, business ile uçmayabilirsin. Ekonomi uç! Hepimiz aynı türbülansa girmeyecek miyiz?
Bir aslan kadını olarak mücevher almayı seviyorum. Kiloyla mücevher alırım. Bu konuyla eğleniyorum.
'Şöyle bir şey hayal ettim' derim, arkadaşım çizer. Kapalıçarşı'da esnaflar var. Onlara yaptırırım. Bazen kendim kullanırım, bazen gönderirim. Ama aldığım her şeyi kendim alırım. Barışma hediyesi falan değil, beni mücevherle kandırabilirler mi?"
Okuyucu Yorumları 0 yorum