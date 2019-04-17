Esin Moralıoğlu: Kiloyla mücevher alırım

90'lı yılların aranan isimlerinden Esin Moralıoğlu, Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa programına konuk oldu.

Moralıoğlu, merak edilen yeni hayatını canlı yayında anlattı. Şimdilerde emlak işi yaptığını söyleyen ünlü isim "Arsa alıp dükkana çeviriyorum. Bir ayağım Amerika'da. Bir çok manken arkadaşımın elinden parasını alıp, 'önce evin olsun' diyerek ev sahibi yapmışımdır.

İstanbul'un artık taşı toprağı altın. 7 tepe oldu 70 tepe. İstanbul'da Kurtköy'den Büyükçekmece'ye nereye yatırım yaparsanız yapın kazanırsınız." diyor.

Estetik konusunda açık sözlü olan Esin Moralıoğlu "Yüzüme botoks yaptırıyorum. Çünkü çok enerjik ve mimikleriyle yaşayan bir kadınım" diyor.

Samimi açıklamalarıyla olay olan Moraoğlu'nun bakın başka neler dedi:

"Ekranı özlemiyorum. Benim içimde bir artist yok. Pek çok insan yanıldı. Beni filmlerde oynattılar ama sanatçılık başka türlü bir şey. Onu giyinirsin. Ben iyi bir tüccarım.

Bir gün 'ben modelliği bırakacağım' dedim. Bir gecede jübile bile yapmadan bıraktım. 2 yıl Hawaii'de yaşadım.