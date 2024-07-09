Eşine olan sadakatini göstermek için evlilik cüzdanını koluna dövme olarak yaptırdı! Bir gören bir daha baktı... "Aşkımı ifade ediyor"

MYNET|DIŞ HABERLER Tayland'ın Burriram kentinde yaşayan 37 yaşındaki Nu Mahanusing isimli bir adam 19 yıllık eşi Kaew'e olan hislerini anlatmak için tuhaf bir yöntem tercih ederek koluna evlilik cüzdanlarının dövmesini yaptırdı.

Kırmızı güllerle çerçevelenen nikah akdinin detaylarından oluşan dövme görenleri şaşkına çevirirken Mahanusing, "19 yıldır birlikteyiz. 16 yaşında bir kızımız ve yedi yaşında bir oğlumuz var. 2019'da Mueang Buriram bölgesinde evlendik ve o zamandan beri hiç tartışmadık. Aşkım için yaptım onu çok seviyorum" dedi.