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Eşini av tüfeğiyle vurarak öldürdü, 1,5 aylık hamile olduğunu öğrendi

26.08.2021 11:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir'de 7 yıllık evli olduğu 30 yaşındaki eşi Murat Aydın'ı, sürekli şiddet ve cinsel istismar gördüğü iddiasıyla tüfekle vurarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan 27 yaşındaki Rümeysa Aydın’nın 1,5 aylık hamile olduğu ortaya çıktı. Avukat Neslihan Çallıoğlu, kocasının kendisine zorla sahip olduğunu ileri süren müvekkili Aydın’ın, “Çocuğumu dünyaya getireceğim. Eş katili oldum, bir de bebeğimin katili mi olayım?” dediğini söyledi.

Balıkesir'in Karesi ilçesinin kırsal Ziyaretli Mahallesi'nde 2 çocuk annesi Rümeysa Aydın, kendisine sürekli şiddet uyguladığını ve cinsel istismarda bulunarak, ölümle tehdit ettiğini ileri sürdüğü eşi Murat Aydın’ı, 13 Ağustos günü yaşanan tartışmada av tüfeğiyle vurarak öldürdü. Eşinin son olarak da kendisine bıçak zoruyla sahip olduğunu iddia eden Rümeysa Aydın’ın yapılan kontrollerinde hamile olduğu ortaya çıktı. Eşinin katili olduğunu söyleyen Aydın, bebeğinin de katili olmak istemediğini ve dünyaya getireceğini belirtti.

"YA BİRİYLE BİRLİKTE OLDU YA DA ONA TECAVÜZ ETTİLER"

Rümeysa Aydın’ın, eşi tarafından 2 gün boyunca eve hapsedildiğini ve şiddete maruz kaldığını belirten Avukat Neslihan Çallıoğlu, “Tanık ifadelerinden öğrendiğimiz kadarıyla, maktulün arkadaşı, olaydan önce maktulün uyuşturucu kullandığını ve kendisine; akşam mahallede bir düğün olduğunu söyleyerek, ‘Bu düğünde Rümeysa ya biriyle birlikte oldu ya da ona tecavüz ettiler. Bana söylemiyor. Ben Rümeysa’yı öldüreceğim’ dediğini söyledi. Yapılan araştırmada o gün mahallede bir düğün dahi yoktu. Tanık ifadesiyle bu durumları teşhis etmiş bulunuyoruz” dedi.

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YAŞADIĞI CİNSEL SALDIRI SONUCU HAMİLE KALMIŞ

Avukat Çallıoğlu, “Bunun haricinde 1,5 ay önce Rümeysa’nın cinsel saldırıya uğradığı ve bıçaklandığı, olay sonrasında bıçak izlerinin dahi hala yatak üzerinde mevcut olduğunu resimlerle tespit ettik. Şöyle bir şey daha var. Rümeysa, cinsel saldırı sonucunda hamile kalmış olduğunu öğrendi. Bu konuda şüpheleri varmış ancak test yapılıp, emin olana kadar bu durumu belirtmek istememiş. Ama cuma günü yapılan test sonucunda, Rümeysa’nın 1,5 ay önce uğradığı cinsel saldırı sonucunda hamile kaldığı hususunu tespit etmiş bulunuyoruz” diye konuştu.

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"EŞ KATİLİ OLDUM, BİR DE BEBEĞİMİN KATİLİ Mİ OLAYIM?"

Bu şartlarda bebeği dünyaya getirme düşüncesinin herkesin verebileceği bir karar olmadığını belirten Avukat Neslihan Çallıoğlu, Rümeysa Aydın’ın bebeğe zarar gelmesini istemediğini söyledi. Avukat Çallıoğlu, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Öncelikle Rümeysa’nın bu durumu ortaya çıktığında kendisiyle görüşerek, hamileliğini sonlandırma hakkının olduğunu belirttim. Ancak Rümeysa, ‘Avukat Hanım zaten, ben eş katili oldum, bir de bebeğimin katili mi olayım? Ben bu çocuğu doğurmak istiyorum’ dedi. Kendisinin bu kararına elbette büyük saygı duyuyoruz. Böyle bir durumda hamileliği sonlandırmak mı gerekir, bir kadın olarak ne düşünmek gerekir? İnanın bunu ben de bilmiyorum. Ama Rümeysa, bu çocuğu doğurmayı ve evladını sağlıklı bir şekilde dünyaya getirmeyi umut ediyor şu anda. Rümeysa’nın hamilelik durumundan dolayı tahliyesini talep ettik. Savcılığa verdiğimiz dilekçeyle, Rümeysa’nın hamilelik testini sunarak gerek bebeğin sağlığı gerek annenin sağlığı için tutuksuz olarak yargılamanın devamını talep ettik. Gerekli adli kontrollerin alınmasını sayın mahkemenin takdirindedir. Ancak bu süreçte Rümeysa’nın tutuksuz olarak yargılanacağı kanaatindeyiz.”

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
cinayet tecavüz Balıkesir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 2 yorum
7 yıllık evliler kocası zorla sahip oldu gerçekten ilginç
Çok saçma evlisin iki çocuk var ve cinsel istismar deniliyor .Ben hiç bir şey anlamıyorum bu evlikler nasıl bu hale geldi .

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