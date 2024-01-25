Eşini başka bir kadınla konuşurken 'Ablam' diye tanıttı! Sözleri sosyal medyadan tepki çekti: "Yürü kızlara yürümenden ne olacak"

Sosyal medyadan eşiyle yaşadıkları bir olayı 'Erkolar kapatılsın' notuyla paylaşan bir kadının sözleri kısa sürede viral olmayı başardı.

Kocasının gittikleri hastanede gördüğü genç ve güzel sağlık personeliyle konuşmasını anlatan kadın, eşini kıskanmadığın ancak kendisini ablası olarak tanıtmasına bozulduğunu söyledi.

Eşiyle birlikte arabada gittikleri sırada video çeken kadın, "Arkadaşlar bu yanımdaki kocam diyeyim. Hastanedeyiz, güzel bir kız var işlemleri yaptı ve şey dedi, 'Ferhat bey eşinizin evrakı da burada' döndü böyle yaptı, 'Abla seni eşim sandılar.' Yürü kızlara yürümenden ne olacak. Kıza yürüyeceksin bari kız kardeşim de 40 yaşında adamsın bir de abla mı yaptın beni. Bana abla deme yani. Görüyorsunuz değil mi böyle şeyler

yaşanıyor işte, evlilik' dedi.

Kadının paylaşımı sosyal medya kullanıcılarının tepkisine neden oldu. Esprili bir dille anlattığı olayın sonrasında kadına hak verenlerin yanında paylaşımı gereksiz olarak nitelendirenler de oldu.