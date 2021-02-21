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Eşinin boşanma davası açtığını öğrenen koca donmak üzereyken bulundu

21.02.2021 22:08 | Son Güncelleme:
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Eşinin boşanma davası açtığını öğrenen koca donmak üzereyken bulundu

Denizli’de eşinin boşanma davası açtığını öğrenen bir koca, ormanlık alana giderek intihar girişiminde bulundu. Aile üyelerinin ihbarı üzerine bölgede arama çalışmaları başlatan ekipler, şahsı donmak üzereyken buldu.

Olay, Merkezefendi ilçesi Göveçlik Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, eşinin kendisine boşanma davası açtığını öğrenen Soner C., ormanlık alana giderek intihar girişiminde bulundu.

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Aile üyelerine intihar edeceğini belirten bir mesaj bırakan Soner C.’nin hayatından endişe eden aile üyeleri, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, sağlık, AFAD ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Geniş çapta arama çalışmalarının sürdüğü bölgeye aile üyeleri de geldi. Aile üyeleri de Soner C.’yi arama çalışmalarına katıldı. Uzun süreli arama çalışmalarının ardından baba Ali İhsan C., oğlunu yerde hareketsiz halde buldu.

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DONMAK ÜZEREYKEN BABASI BULDU

Baba Ali İhsan C., yerde hareketsiz halde yatan oğlu Soner C.’yi görerek canına kıydığını düşündü. Daha sonra oğlunu kaldırmak isteyen Ali İhsan C., uğraşları sonucu Soner C., uyandı. Donmak üzere olan Soner C., babası ile birlikte arama çalışmalarını sürdüren ekiplerin yanına geldi. Sağlık ekipleri tarafından tedaviye alınan Soner C., Servergazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Baba Ali İhsan C. ile oğlunun geldiğini gören anne Zeynep C., çığlıklarla oğluna sarılması dikkatlerden kaçmadı. Anne Zeynep C., gözyaşları içerisinde “oğlum ben sana hep soruyorum. Sen derdini anlatmıyorsun” demesi yürekleri dağladı.

Oğluna ilk ulaştığı anları anlatan baba Ali İhsan C., “Ben ölmüş diye gittim ama çok şükür bir şeyi yoktu. Zor kaldırdım, kendinden geçmişti zaten. Ne zamandır oradaydı bilmiyorum, her yeri uyuşmuştu. Koluna girerek, indirdim, geldim” dedi. (İHA)

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