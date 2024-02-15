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    4. Eşinin kendisini aldattığını düşündü! Kavga ettiği kocasının cinsel organını kesen hemşire ilk yardımı da kendisi yaptı

    Eşinin kendisini aldattığını düşündü! Kavga ettiği kocasının cinsel organını kesen hemşire ilk yardımı da kendisi yaptı

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    15.02.2024 13:19 | Son Güncelleme:
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    Marleni Rimarachin Colunche isimli bir kadın evine sarhoş bir şekilde döndükten sonra eşi Ivan Cespedes Sanchez ile hararetli bir tartışmaya girdi. Eşinin kendisini aldattığından şüphelenen genç kadın kocasının uykuya daldığı sırada cinsel organını kesti. Hemşire olan Colunche kocasına ilk yardımı kendisi yaptı. Ardından ise ambulans çağırarak hastaneye götürdü.

    MYNET-DIŞ HABERLER Peru'nun Lima kentinin kuzeyindeki Chota şehrinde hemşire Marleni Rimarachin Colunche'nin eve sarhoş geldikten sonra kocası Ivan Cespedes Sanchez ile tartıştı. Kocasının sadakatsizliğinden şüphelenen Colunche, kocası uyurken mutfak bıçağıyla penisini kesti. Kocasının büyük bir acı içinde uyanması üzerine eşine ilk yardım yapan kadın onu tedavi için çalıştığı hastaneye götürdü.

    SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

    İlk tedavinin ardından Sanchez'in yaraları çok ağır olduğu için Chiclayo'daki daha büyük bir tesise nakledilmesi gerekti. Olay sırasında başka bir kadının da orada olduğu belirtildi ancak kimliği henüz bilinmiyor. Eşini yaraladığını itiraf eden Colunche tutuklanırken olaya ilişkin soruşturmanın devam ettiği söylendi.

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    Peru cinsel organ
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