Eşinin kendisini aldattığını düşündü! Kavga ettiği kocasının cinsel organını kesen hemşire ilk yardımı da kendisi yaptı

MYNET-DIŞ HABERLER Peru'nun Lima kentinin kuzeyindeki Chota şehrinde hemşire Marleni Rimarachin Colunche'nin eve sarhoş geldikten sonra kocası Ivan Cespedes Sanchez ile tartıştı. Kocasının sadakatsizliğinden şüphelenen Colunche, kocası uyurken mutfak bıçağıyla penisini kesti. Kocasının büyük bir acı içinde uyanması üzerine eşine ilk yardım yapan kadın onu tedavi için çalıştığı hastaneye götürdü.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

İlk tedavinin ardından Sanchez'in yaraları çok ağır olduğu için Chiclayo'daki daha büyük bir tesise nakledilmesi gerekti. Olay sırasında başka bir kadının da orada olduğu belirtildi ancak kimliği henüz bilinmiyor. Eşini yaraladığını itiraf eden Colunche tutuklanırken olaya ilişkin soruşturmanın devam ettiği söylendi.