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Eşinin kendisini aldattığını düşündüğünü söyleyerek sosyal medyadan yardım istedi! "Arabasında bulduğum şey beni dehşete düşürdü"

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
12.12.2024 16:50
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Eşinizin sizi aldattığını öğrenmek yürek parçalayıcı olabilir. İster ortaya çıkıp size gerçeği kendileri söylesinler, ister onları suçüstü yakalayan kanıtlar bulun. Bu her şartta yıkıcı olabilir. Bir kadın da eşinin arabasında bulduğu bir küpenin ardından kocasının kendisini aldattığından şüphelendi. Reddit'te araçta bulduğu küpenin görselini paylaşan kadın, "Sizce kocam beni aldatıyor mu?" diye sorarak kullanıcılarından yardım istedi.

Eşinin kendisini aldattığını düşündüğünü söyleyerek sosyal medyadan yardım istedi! "Arabasında bulduğum şey beni dehşete düşürdü"

MYNET|DIŞ HABERLER Reddit'te paylaşım yapan bir kadın kocasının işe giderken kullandığı araçta sadakatsizliğine dair kanıt bulduğunu düşündüğünde hayal kırıklığı yaşadı. Araçta bulduklarının eşinin ihaneti için net bir kanıt olup olmadığı konusunda emin olmadığını dile getiren kadın sosyal medyadan yardım istedi.

"ZOR ZAMANLAR YAŞIYORUZ"

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Reddit'te paylaştığı bir gönderide, kocasıyla 25 yıldır evli olduğunu ve ilişkilerinde "zor dönemler" geçirdiğini açıklayan kadın, "İki hafta önce işyerinden ona bir araç verildi. Bu araca birkaç kez bindim. o zaman diliminde makyajımı vizör aynasında kontrol ettiğimden eminim. Dün makyajımı kontrol etmek için aynaya baktığımda vizörün dışındaki malzemeye kırmızı bir küpe takıldığını gördüm. Yıllardır orada olduğunu ve aracın daha önce kullanan adamdan kalma olduğunu söyledi. Daha önce orada olsaydı mutlaka görürdüm" dedi.

Kadın, küpenin kocasının ilişki yaşadığı kadın tarafından bilerek takılmış olabileceğine inanıyor çünkü ilk araca bindiğinde orada olmadığından son derece emin. Ancak gönderiye yorum yapanlar kadına alternatif bir teori sundular. Sosyal medya kullanıcıları küpenin eşinin birlikte seyahat ettiği bir arkadaşı tarafından oraya takılmış olabileceğini öne sürdüler.

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Aldatma Reddit aldatmak
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