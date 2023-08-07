Eşinin ölümünden yıllar sonra ondan hamile kaldı! “Kocam öleli neredeyse 3 yıl oldu. Şimdi onun bebeğini doğurdum”

34 yaşındaki Sian Goodsell ve 30 yaşındaki kocası Jason Goodsell, Mayıs 2020'de kendisine dördüncü aşama bağırsak ve karaciğer kanseri teşhisi konduğunda Avustralya'yı dolaşıyorlardı. İkilinin düğünlerinden bir gece önce Jason hayatını kaybetti. Kanser tedavisinden önce bir gün çocuk sahibi olabilme ihtimallerine karşı Jason’ın spermlerinin dondurulmasına karar vermişlerdi. Sian eşinin vefatından 3 yıl sonra ilk embriyo transferini yaptırdı ve hemen hamile kaldı.

DÜĞÜNDEN BİR GECE ÖNCE VEFAT ETTİ

Başlangıçta hamilelik sorunsuz bir şekilde devam etse de şimdi 6 aylık olan kızları Mathilda dört aydan daha fazla bir süre erken doğdu. Mirror’a konuşan Sian, “Jason düğünden önceki gün kendini iyi hissetmiyordu ve bir anda yere yığıldı. Düğünümüzden bir gece önce hayatını kaybetti. Ölümünden 3 yıl sonra ise çocuk sahibi olmak istedi. İlk transferde hamile kaldım ama 4 aydan daha fazla süre varken doğum başladı. Bir hemşire olarak bunun ne kadar tehlikeli olduğunu biliyorum” dedi.

ERKEN DOĞUM ONU ZORLADI

Doğumu durdurmak için yapılan tüm hamlelere rağmen Sian doğuma alındı. Kızının sadece 15 dakika boyunca kendi kendisine nefes alabildiğini söyleyen Sian, “Onu kucağıma alamadım. 15 dakika kendi kendisine nefes aldı ve ardından yoğun bakım ünitesine götürüldü. 17 hafta boyunca tedavi gördü. Ardından taburcu edildi” diye konuştu.

“BEKAR ANNE OLMAK YORUCU AMA...”

Mathilda’nın babasının kadn versiyonu olduğunu dile getiren Sian, “Eve gelmek heyecan verici ve bunaltıcı. O iyi ve anne olmayı kesinlikle seviyorum. Bana benzediğini söylemek isterdim ama babasının kadın versiyonu. Ona her gün Jason ve benim hakkımızda hikayeler anlatıyorum. Bekar bir anne olmak yorucu ama şimdiye kadar yaptığım en iyi şey” ifadelerini kullandı.