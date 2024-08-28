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    4. Eşinin tırnaklarını yiyerek kesen adam sosyal medyada gündem yarattı! "İğrençliğin kaçıncı seviyesi"

    Eşinin tırnaklarını yiyerek kesen adam sosyal medyada gündem yarattı! "İğrençliğin kaçıncı seviyesi"

    28.08.2024 08:05
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    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    28.08.2024 08:05
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    Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntü kısa sürede kullanıcıların ilgisini çekerek gündem yarattı. Görüntülerde bir adamın eşinin elindeki tırnaklarını dişleriyle koparttığı görüldü. Eşinin yerine onun tırnaklarını yiyen adamın halinden memnun görüntüsü sosyal medya kullanıcılarının tepkisine neden oldu.

    Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntüde bir adamın eşinin el tırnaklarını kısaltmak için kullandığı yöntem herkesi şaşkına çevirmeye yetti. "İlişkimizi kimse sorgulamasın" notuyla paylaşılan görüntülerde adamın eşinin tırnaklarını yediği görüldü. O anlara sosyal medya kullanıcılarından binlerce yorum ve beğeni yağdı.

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    Bir sosyal medya kullanıcısı görüntülere "İğrençliğin kaçıncı seviyesi? Midem bulandı" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Gerçekten izlediğim en iğrenç şey. Bu görüntüleri hafızamdan silmek istiyorum" yorumunu yaptı.

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    sosyal medya tırnak
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