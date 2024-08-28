Eşinin tırnaklarını yiyerek kesen adam sosyal medyada gündem yarattı! "İğrençliğin kaçıncı seviyesi"

Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntüde bir adamın eşinin el tırnaklarını kısaltmak için kullandığı yöntem herkesi şaşkına çevirmeye yetti. "İlişkimizi kimse sorgulamasın" notuyla paylaşılan görüntülerde adamın eşinin tırnaklarını yediği görüldü. O anlara sosyal medya kullanıcılarından binlerce yorum ve beğeni yağdı.

Bir sosyal medya kullanıcısı görüntülere "İğrençliğin kaçıncı seviyesi? Midem bulandı" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Gerçekten izlediğim en iğrenç şey. Bu görüntüleri hafızamdan silmek istiyorum" yorumunu yaptı.