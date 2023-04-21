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Eski aşıklar festivalde birbirlerini görünce... Shawn Mendes ile Camila Cabello dudak dudağa

21.04.2023 11:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Shawn Mendes ve Camila Cabello 2021 yılında yollarını ayırmıştı. Ayrılığın üzerinden bir seneden fazla zaman geçti ve ikili festivalde bir araya gelince yeniden yakınlaşma oldu. Çiftin dudak dudağa halleri sosyal medyayı salladı.

Eski aşıklar festivalde birbirlerini görünce... Shawn Mendes ile Camila Cabello dudak dudağa

Her yaptıklarıyla olan bir dönemin en çok konuşulan çiftlerinden biri olan Shawn Mendes ve Camila Cabello 2021 yılında yollarını ayırmıştı.

Cabello ile Mendes, Instagram hesaplarından ortak bir açıklama yayınlayarak "Romantik ilişkimizi bitirmeye karar verdik ama insan olarak birbirimize olan sevgimiz her zamankinden daha güçlü" demişti.

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Cabello ve Mendes; iyi arkadaşlar olacaklarını söyledikten kısa süre sonra festivalde karşılaştı. Coachella'nın ilk gecesinde ortalık yangın yeriydi.

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İkili birbirini görünce aşk alevlendi. Çift gece boyunca durmadan birbirlerine sarıldı, şakalaştı ve sonunda etraftakilere aldırış etmeden öpüştü.


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