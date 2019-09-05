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Eski Büyükelçi, yetişkin film yıldızını ülke vatandaşı zannetti!

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İLGİNÇ HABERLER  | 05.09.2019 14:40 | Son Güncelleme

Pakistan'ın eski Hindistan Büyükelçisi Abdul Basit, Hindistan güçlerinin ateş açması sonucu yaralanan bir Keşmirli sivile ait olduğu iddia edilen bir fotoğrafı retwetledi. Ancak söz konusu fotoğraftaki kişinin Keşmirli bir yaralı değil, ABD'li yetişkin film yıldızı Johnny Sins olduğu ortaya çıktı.

Eski Büyükelçi, yetişkin film yıldızını ülke vatandaşı zannetti!

Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda Hindistan güçlerinin müdahalesi sonucu Keşmirli bir sivilin gözünden yaralanarak görme yetisini kaybettiği iddiası yer alan Pakistanlı eski Büyükelçi, Twitter gündemine oturdu.

Olaya ilişkin yapılan haberlerden biri, ünlü yetişkin film şirketi olan Brazzers tarafından "Lütfen Johnny için dua edin" mesajıyla paylaşıldı.

Paylaşımların ardından konuya dair kişisel hesabından açıklama yapan ABD'li porno yıldızı, "Teşekkür ederim, ancak görme yeteneğim iyi durumda" dedi.


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Anahtar Kelimeler:
Yetişkin film yıldızı johnny Sins Abdul Basit

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