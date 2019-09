Eski Büyükelçi, yetişkin film yıldızını ülke vatandaşı zannetti!

Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda Hindistan güçlerinin müdahalesi sonucu Keşmirli bir sivilin gözünden yaralanarak görme yetisini kaybettiği iddiası yer alan Pakistanlı eski Büyükelçi, Twitter gündemine oturdu.

Olaya ilişkin yapılan haberlerden biri, ünlü yetişkin film şirketi olan Brazzers tarafından "Lütfen Johnny için dua edin" mesajıyla paylaşıldı.

Paylaşımların ardından konuya dair kişisel hesabından açıklama yapan ABD'li porno yıldızı, "Teşekkür ederim, ancak görme yeteneğim iyi durumda" dedi.

Shout out to @abasitpak1 for all the new twitter followers! Thanks but my vision is fine???????? https://t.co/Rk4QdiGBlq