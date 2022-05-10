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  4. Eski eşini işten çıkarmayan fabrikaya milyonluk zarar verdi! Bahanesi 'kuşum kaçtı' oldu

Eski eşini işten çıkarmayan fabrikaya milyonluk zarar verdi! Bahanesi 'kuşum kaçtı' oldu

10.05.2022 22:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın'da yaşanan olay akıllara durgunluk verdi. Aziz Başak, geçen yıl boşandığı eşinin çalıştığı fabrika sahiplerinden eski eşini işten çıkarmalarını istedi. Fabrika sahibi bu teklifi reddince Başak, 'kuşum kaçtı' bahanesiyle fabrikaya girerek 3 ayrı noktada yangın çıkardı. Yangın sonucunda fabrikada 7 milyon liraya yakın zarar oluştu. Olaydan sonra kayıplara karışan Aziz Başak ise 14 gün sonra yakalandı.

Eski eşini işten çıkarmayan fabrikaya milyonluk zarar verdi! Bahanesi 'kuşum kaçtı' oldu

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde, Aziz Başak (35), işten çıkarılmasını istediği eski eşi Özlem D.’nin çalıştığı fabrikayı 3 noktadan ateşe vererek yaktı. Fabrikada 7 milyon lira dolayında zarar oluşurken, kaçan şüpheli 14 gün sonra yakalandı.

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"KUŞUM KAÇTI' DİYEREK İÇERİ GİRDİ

Olay, geçen 26 Nisan tarihinde Sabuca Mahallesinde bir defne fabrikasında meydana geldi. Koçarlı ilçesinin kırsal Sobuca Mahallesi'nde defne yaprağı işlenen fabrikaya bir süre önce giden Aziz Başak, 1 yıl önce boşandığı Özlem D.’nin işten çıkarılmasını istedi. Ancak fabrika sahipleri, bunu reddetti. Bunun üzerine iki hafta önce saat 06.30 sıralarında fabrikaya giden Aziz Başak, bekçiye 'kuşum kaçtı' diyerek çıktığı çatıyı 3 ayrı noktadan ateşe verdi.

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95 TON DEFNE YAPRAĞI İLE MAKİNELER YANDI

Fabrika bekçisinin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangında, fabrikada 95 ton defne yaprağı ile çok sayıda makine yandı. Fabrikada 7 milyon lira dolayında hasar oluşurken, şüpheli Aziz Başak olayın ardından kayıplara karıştı. Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Aziz Başak’ın Efeler ilçesinde bir adreste olduğunu belirleyerek operasyon düzenledi. 14 gün sonra yakalanarak gözaltına alınan Başak, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk dildiği mahkemece tutuklandı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
yangın Aydın
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