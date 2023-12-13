Eski eşinin ihanet videosunu gözyaşları içinde ifşa etmişti! Esin Çepni yeni bir aşka yelken açtı

2021 yılında nikah masasına oturan Kafalar Grubu’nun üyelerinden biri olan Bilal Hancı’nın eski eşi Esin Çepni’nin paylaşımları magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Eşinin kendisini aldattığını söyleyen Çepni görüntüleri Instagram hesabından paylaşmıştı.

Bilal Hancı'nın boşanma aşamasında olduğu eşi Esin Çepni'yi genç bir kadınla gece kulübünde aldattığı görüntüler ortaya çıktı. Esin Çepni, eşinin ihanet videosunu gözyaşlarıyla ifşalamıştı.

YENİ BİR AŞKA YELKEN AÇTI

Bunların ardından Esin Çepni, Bilal Hancı ile resmen boşandıklarını duyurmuştu. Son olarak Bilal Hancı'dan kısa süre önce boşanan Esin Çepni yeni aşka yelken açtı.

Esin Çepni yeni sevgilisiyle önce el ele bir karesini takipçileriyle paylaştı daha sonra ise romantik dakikalarını da yayınladı.







