Eski eşinin kapısına polislerle dayanmıştı! Okan Karacan gözaltına alındı

Eski eşi Zeynep Kadıoğlu ile alacak verecek meselesi yüzünden karakolluk olan Okan Karacan hakkında yeni iddialar gündeme geldi. Okan Karacan'ın 3 ay önce boşandığı eski eşi Zeynep Kadıoğlu ile arasında yeni bir arbede yaşandı ve Okan Karacan gözaltına alındı.

Sbob Magazin'in iddiasına göre; dün akşam Okan Karacan'ın eski eşi, eski kayınvalidesi Emine Hanım ve eski baldızı Zeynep Hanım'la tartıştığı iddia edildi.

Kadıoğlu, annesi ve kardeşi, karakola giderek, Karacan'dan şikayetçi oldular. Yine iddialara göre, gözaltına alınan komedyenin, daha sonra adliyeye sevk edildiği ortaya çıktı.

NE OLMUŞTU?

Eşiyle birlikte açtığı Onka Medya ve Berton Medya şirketinde alacağı olduğunu ve içeri sokulmadığını söyleyen Okan Karacan, "Darp edildim" demişti.

Eski eşi Zeynep Kadıoğlu ise, " Yasaklı madde kullanıyor, çocuklarımı uzak tutuyorum, uzaklaştırma kararı aldım" karşılığını vermişti. İkili, birbirinden şikayetçi olmuştu.

Zeynep Kadıoğlu, geçen hafta bir kez daha suç duyurusunda bulunmuştu. Okan Karacan'ın evli olduğu süre içerisinde kendisini defalarca aldattığını, aldattığı kişiler arasında sosyal medya fenomeni B.C.'nin de olduğunu belirtmişti.

Zeynep Kadıoğlu, eski eşi Okan Karacan'ın sosyal medya hesaplarından sahte isimlerle kendisine sürekli tacizde bulunduğunu, mesajlarla tuzağa çekmeye çalıştığını söylemişti.

