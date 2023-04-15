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Eski eşinin kapısına polislerle dayanmıştı! Okan Karacan gözaltına alındı

15.04.2023 15:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü komedyen Okan Karacan ani bir kararla boşandığı Zeynep Kadıoğlu ile alacak verecek yüzünden kavga etmiş ve eski eşinin kapısına polislerle dayanmıştı. Karacan ve Zeynep Kadıoğlu arasında arbede yaşanmıştı. Okan Karacan ve eski eşi arasında yeni bir olay daha yaşandı ve ünlü komedyen gözaltına alındı.

Eski eşinin kapısına polislerle dayanmıştı! Okan Karacan gözaltına alındı

Eski eşi Zeynep Kadıoğlu ile alacak verecek meselesi yüzünden karakolluk olan Okan Karacan hakkında yeni iddialar gündeme geldi. Okan Karacan'ın 3 ay önce boşandığı eski eşi Zeynep Kadıoğlu ile arasında yeni bir arbede yaşandı ve Okan Karacan gözaltına alındı.

Sbob Magazin'in iddiasına göre; dün akşam Okan Karacan'ın eski eşi, eski kayınvalidesi Emine Hanım ve eski baldızı Zeynep Hanım'la tartıştığı iddia edildi.

Kadıoğlu, annesi ve kardeşi, karakola giderek, Karacan'dan şikayetçi oldular. Yine iddialara göre, gözaltına alınan komedyenin, daha sonra adliyeye sevk edildiği ortaya çıktı.

NE OLMUŞTU?

Eşiyle birlikte açtığı Onka Medya ve Berton Medya şirketinde alacağı olduğunu ve içeri sokulmadığını söyleyen Okan Karacan, "Darp edildim" demişti.

Okan Karacan 2

Eski eşi Zeynep Kadıoğlu ise, " Yasaklı madde kullanıyor, çocuklarımı uzak tutuyorum, uzaklaştırma kararı aldım" karşılığını vermişti. İkili, birbirinden şikayetçi olmuştu.

Zeynep Kadıoğlu, geçen hafta bir kez daha suç duyurusunda bulunmuştu. Okan Karacan'ın evli olduğu süre içerisinde kendisini defalarca aldattığını, aldattığı kişiler arasında sosyal medya fenomeni B.C.'nin de olduğunu belirtmişti.

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Zeynep Kadıoğlu, eski eşi Okan Karacan'ın sosyal medya hesaplarından sahte isimlerle kendisine sürekli tacizde bulunduğunu, mesajlarla tuzağa çekmeye çalıştığını söylemişti.

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