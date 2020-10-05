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Eski eskort, deneyimlerinden yola çıkarak erkeklerin neden aldattığını açıkladı

Yasemin Artunc Yasemin Artunc
YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Samantha X lakaplı eski bir eskort, eşlerini aldatmaya kararlı erkeklerin mutlaka bir yol bulacağı konusunda kadınları uyardı. Ona göre, erkeklerin eşlerini aldatmasının 3 nedeni var.

Eski eskort, deneyimlerinden yola çıkarak erkeklerin neden aldattığını açıkladı

Kendini birinci sınıf eskort olarak tanımlayan Samantha X, yıllar bu sektörde çalıştıktan sonra bırakmaya karar vermiş. Mesleği yüzünden her kesimden erkekle muhatap olduğunu söyleyen kadın, erkeklerin eşlerini aldatmaya iten 3 neden olduğunu söyledi.

Karısını aldatmak isteyen bir erkeğin ne kadar yoğun olursa olsun buna zaman ayıracağının altını çizen Samantha X, güven problemi yaşanan ilişkilerde bu tarz durumların yaşanmasının kaçınılmaz olduğunu dile getirdi.

Evlilik kurumu ne kadar kutsal ve güçlü olursa olsun, aile hayatı ne kadar mükemmel olursa olsun dışarıda eskort dünyasını ayakta tutabilecek çok sayıda erkeğin yer aldığını söyledi. Eski eskort, erkeklerin aldatmasını 3 nedene bağlıyor.

'YAŞAYAN KREDİ KARTI GİBİ HİSSEDENLER'

İlişkileri aslında bitik olan sadece evli kalmayı alışkanlık haline getiren ve kendini bu ilişkide sadece kredi kartı olarak gören erkekler en çok aldatan erkekler oluyor. Bu bitik ilişkiye rağmen boşanmama nedeni olarak, çocuklarından ayrılmak istemediklerini söylediklerini anlatıyor.

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Diğer bir erkek tipi ise; ısrarla eşlerini sevdiğini söyleyip "sadece çeşitliliğe ihtiyaçları olduğunu" itiraf edenler.

Samanthe X’e göre üçüncü ve en karmaşık tip ise, her şey yolunda ve çok mutlu olmasına rağmen aldatan erkekler! Bu tip erkekler, evlilikleri dışında uzun bir ilişki sürdürecekleri zaman yakalanacaklarına kesin gözüyle baktıkları için seks işçilerine giderler.

Eşlerini incitmek ve evliliklerini mahvetmek istemediklerini söyleseler de erkekler, sık sık eşlerinin hayatlarına yeniden başlamakla yüzleşmek yerine, bildiğini ancak görmezden geldiğini düşündüğünü söylüyor.

Eski eskort son olarak şunları söyledi: Kimseyi yargılamak benim işim değil. Bu dünyanın içi evli erkeklerle dolu. Sadece erkekler aldatmıyor, aldatan kadınlar da var. Ama boşanmadan bu şekilde hayatına devam eden çok fazla erkek var.

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