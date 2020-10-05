Eski eskort, deneyimlerinden yola çıkarak erkeklerin neden aldattığını açıkladı

Kendini birinci sınıf eskort olarak tanımlayan Samantha X, yıllar bu sektörde çalıştıktan sonra bırakmaya karar vermiş. Mesleği yüzünden her kesimden erkekle muhatap olduğunu söyleyen kadın, erkeklerin eşlerini aldatmaya iten 3 neden olduğunu söyledi.

Karısını aldatmak isteyen bir erkeğin ne kadar yoğun olursa olsun buna zaman ayıracağının altını çizen Samantha X, güven problemi yaşanan ilişkilerde bu tarz durumların yaşanmasının kaçınılmaz olduğunu dile getirdi.

Evlilik kurumu ne kadar kutsal ve güçlü olursa olsun, aile hayatı ne kadar mükemmel olursa olsun dışarıda eskort dünyasını ayakta tutabilecek çok sayıda erkeğin yer aldığını söyledi. Eski eskort, erkeklerin aldatmasını 3 nedene bağlıyor.

'YAŞAYAN KREDİ KARTI GİBİ HİSSEDENLER'

İlişkileri aslında bitik olan sadece evli kalmayı alışkanlık haline getiren ve kendini bu ilişkide sadece kredi kartı olarak gören erkekler en çok aldatan erkekler oluyor. Bu bitik ilişkiye rağmen boşanmama nedeni olarak, çocuklarından ayrılmak istemediklerini söylediklerini anlatıyor.

Diğer bir erkek tipi ise; ısrarla eşlerini sevdiğini söyleyip "sadece çeşitliliğe ihtiyaçları olduğunu" itiraf edenler.